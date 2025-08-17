Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Εύβοια Local News

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Εύβοια

Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με ισχυρή δύναμη στο σημείο, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου 2025 στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια στην Εύβοια. 

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

