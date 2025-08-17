Φωτιά σε δασική έκταση στα Ιωάννινα - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα
Η φωτιά στην περιοχή της Βοβούσας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή και η βροχή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα βοηθήσει στην κατάσβεσή της.
Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βοβούσα.
Στη φωτιά στα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Ταυτόχρονα έχουν σηκωθεί και τρία ελικόπτερα.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, και η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι ότι θα αντιμετωπιστεί γρήγορα, καθώς στην περιοχή εκδηλώθηκε βροχόπτωση που βοηθάει στην κατάσβεση.