Φωτιά σε δασική έκταση στα Ιωάννινα - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βοβούσα.



Στη φωτιά στα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Ταυτόχρονα έχουν σηκωθεί και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, και η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι ότι θα αντιμετωπιστεί γρήγορα, καθώς στην περιοχή εκδηλώθηκε βροχόπτωση που βοηθάει στην κατάσβεση.