Από πού έρχεται ο πυκνός καπνός σε Αιγαίο και Ανατολική Αττική - Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

Η μυρωδιά καμένου που πλανάται στο Αιγαίο, έχοντας φτάσει μάλιστα μέχρι την Ανατολική Αττική προκαλεί ανησυχία στους πολίτες που αναρωτιούνται πού μπορεί να έχει ξεσπάσει μια νέα φωτιά.

Ωστόσο, με ανάρτησή του στο X, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι ο καπνός και η μυρωδιά του καμένου προέρχονται από τη μεγάλη φωτιά που εξακολουθεί να μαίνεται στα Δαρδανέλια και την Προύσα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος μάλιστα κάνει αναφορά και στον τραγικό απολογισμό της φωτιάς στην Τουρκία, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 13 άτομα, ενώ έχει στείλει στο νοσοκομείο δεκάδες ακόμη με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάρτησή του, εξηγεί ότι οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν ευνοούν τη μεταφορά του καπνού, ο οποίος έχει φτάσει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ

Η φωτιά στα Δαρδανέλια "πνίγει" με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που είναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα.

Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα.

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς -δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές- καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».