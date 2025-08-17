Συγκλονιστικά βίντεο από τις τρομακτικές φωτιές που κατακαίνε τη βορειοδυτική Τουρκία

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από επτά χωριά της τουριστικής επαρχίας Τσανάκκαλε, στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας νέας φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο.



Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στους λόφους κοντά στην Καλλίπολη (Γκελίμπολου), στην ακτή του στενού των Δαρδανελλίων στην Τουρκία.



Κατά την διάρκεια της νύχτας, περίπου 250 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πέντε χωριά, ενώ άλλα δύο εκκενώθηκαν σήμερα, έγραψε στο X ο κυβερνήτης της Τσανάκκαλε Ομέρ Τοραμάν, χωρίς να διευκρινίζει τον συνολικό αριθμό των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.



«Μέχρι τώρα, η φωτιά δεν έχει φθάσει στις ζώνες που εκκενώθηκαν», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι οι φλόγες «δεν άγγιξαν» τα στρατιωτικά κοιμητήρια της χερσονήσου.

Συνολικά 12 αεροπλάνα και 18 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς και 343 πυροσβεστικά οχήματα, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν 1.300 άνθρωποι, έγραψε στο X ο υπουργός Γεωργίας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

IMAGO

Όπως πρόσθεσε, σήμερα οι συνθήκες είναι καλύτερες αφού ο άνεμος φυσάει με ελαφρώς μικρότερη ένταση. «Το επίπεδο υγρασίας έχει επίσης αυξηθεί. Αυτές οι καιρικές συνθήκες μας προσφέρουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με χθες. Από αυτή την άποψη, οι προσπάθειες προχωρούν πιο θετικά από ό,τι χθες».



Όσον αφορά τους πολίτες των χωριών που έχουν εκκενωθεί, αυτοί έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς περιοχές.

The out of control fire is spreading fast in the Gelibolu district of Çanakkale, Turkey...🔥🔥 🔥 pic.twitter.com/IGtcU2PKkk — Muhammad Waqas Bhatti (@MWaqasBhati786) August 17, 2025

Ο κυβερνήτης είχε επίσης υπενθυμίσει ότι, ο τουριστικός προορισμός για τα ερείπια της αρχαίας Τροίας, καθώς και για το πεδίο μάχης της Καλλίπολης, όπου χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επλήγη από «εξαιρετικά σοβαρή ξηρασία» στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.