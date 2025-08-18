Φωτιά τώρα στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Καλό Πηγάδι στη Φωκίδα.

Όπως αναφέρει ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Φωκίδας, Γιώργος Μπέσιος, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή. Ωστόσο, με την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, δείχνει να μην εμπνέει κίνδυνο επέκτασης».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.