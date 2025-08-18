Φωτιά τώρα στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας - Επιχειρούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, του δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδία.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο.