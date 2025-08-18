Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Λάρισα Τύρναβος

Φωτιά τώρα στον Τύρναβο - Στη «μάχη» και τα εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8), λόγω φωτιάς που ξέσπασε στον Τύρναβο.

Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

