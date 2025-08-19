Φωτιά στη Λάρισα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Δαμασίου

Συνεχίζεται από το ξημέρωμα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στην περιοχή του Δαμασίου Λάρισας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη, αν και η φωτιά έχει ακόμη ενεργό μέτωπο γι’ αυτό στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αναλυτικά, όπως μεταδίδει το larissanet.gr επί τόπου βρίσκονται 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν και εναέρια μέσα.