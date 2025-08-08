Πύρινη «κόλαση» στα Δαρδανέλλια: Διεκόπη ο πλους στα Στενά - Εκκενώνονται κατοικημένες περιοχές

Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Εξαιτίας του πυκνού καπνού διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Μία από τις πυρκαγιές φέρεται να ξεκίνησε κοντά στο χωριό Σαριτσάελι και εντάθηκε γρήγορα υπό την επίδραση ισχυρών ανέμων. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε μια μεγάλη περιοχή, κατακλύζοντας γεωργικές εκτάσεις και πλησιάζοντας επικίνδυνα το ίδιο το χωριό.

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό ο οποίος εμποδίζει την ορατότητα για τους καπετάνιους.

#SONDURUM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale’de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi verildi.



Orman Genel Müdürlüğü: yangına 8 Uçak, 4 Helikopter, 46 Arazöz, 1 İş… pic.twitter.com/mAgxRzJoyO — Habertürk (@Haberturk) August 8, 2025

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Τούρκοι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις πυρκαγιές. Χρησιμοποιούνται επίσης εξειδικευμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης.

Τα Στενά των Δαρδανελλίων συνδέουν το Αιγαίο Πέλαγος με τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Μαζί με το Στενό του Βοσπόρου, χρησιμεύουν ως ζωτική διαδρομή για την εμπορική ναυτιλία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες και γεωπολιτικά σημαντικές ναυτιλιακές οδούς στην περιοχή, χρησιμεύοντας ως σημαντικό πέρασμα τόσο για εμπορικά πλοία όσο και για ναυτική κυκλοφορία.