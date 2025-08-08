Εύβοια: Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στην Ερέτρια

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην Εύβοια.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χλμ ανατολικά, βορειοανατολικά της Ερέτριας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,6 χλμ.

Πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Όπως μεταδίδει το evima, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Εύβοια, με τους κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους και τα μαγαζιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην Αττική.

Μετά τον σεισμό των 4 Ρίχτερ, ακολούθησαν τρεις σεισμοί διαδοχικά, 2,2 Ρίχτερ (21:01), 2,5 Ρίχτερ (21:06) και 2,2 Ρίχτερ (21:12) στην ίδια περιοχή.