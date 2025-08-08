Εύβοια: Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στην Ερέτρια
Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (8/8).
Update: 21:28
Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην Εύβοια.
Ο σεισμός είχε μέγεθος 4 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χλμ ανατολικά, βορειοανατολικά της Ερέτριας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,6 χλμ.
Όπως μεταδίδει το evima, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Εύβοια, με τους κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους και τα μαγαζιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην Αττική.
Μετά τον σεισμό των 4 Ρίχτερ, ακολούθησαν τρεις σεισμοί διαδοχικά, 2,2 Ρίχτερ (21:01), 2,5 Ρίχτερ (21:06) και 2,2 Ρίχτερ (21:12) στην ίδια περιοχή.