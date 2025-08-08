Λέκκας για σεισμό στη Μεσσηνία: «Καμία σχέση με αυτόν του '85» - Tι είπε για παλιά σπίτια, μετασεισμούς

Το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου, η περιοχή της Καλαμάτας «ταρακουνήθηκε» από σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία στους κατοίκους. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 23 χιλιόμετρα και επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης και η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Μεσσηνία, αλλά και στη βόρεια Λακωνία. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, γεγονός που ενισχύει την θετική εικόνα του φαινομένου. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

«Προσωπικά, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δεν ανησύχησα, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον σεισμό του 1985 και τα μεγάλα ρήγματα τα οποία τον προκάλεσαν και τα οποία είναι στην Άνω Μεσσηνία» δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για δόνηση που προήλθε από μικρά ρήγματα της περιοχής, «τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν σεισμό μεγαλύτερο των 5 βαθμών». Η εστία του σεισμού, σύμφωνα με τον Ε. Λέκκα εντοπίστηκε στα 23 χιλιόμετρα βάθος. Κάτι που σημαίνει πως, παρότι έγινε αισθητός σε ευρύτερη περιοχή, «οι επιταχύνσεις που δέχθηκαν οι περιοχές ήταν πολύ μικρές». Οι χαμηλές αυτές επιταχύνσεις, τόνισε, «είναι αυτές που δεν προκαλούν ζημιές στα κτίρια».

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η εξέλιξη του φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας είναι «αρκετά καλή», καθώς έχουν καταγραφεί περίπου 15 μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους που δεν προκαλούν ανησυχία. Μάλιστα, όπως επισήμανε «βρισκόμαστε σε μια μετασεισμική ακολουθία» με χαρακτηριστικά σεισμικού σμήνους: πολλοί μικροί σεισμοί χωρίς προβλήματα. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι παρόμοια φαινόμενα είχαν καταγραφεί στην περιοχή και το 2013, ενώ και σε άλλα σημεία της χώρας, όπως στην Ερέτρια, καταγράφονται σεισμικές δονήσεις που «δεν προκαλούν καμία ανησυχία».

«Ο δομημένος ιστός της χώρας είναι πολύ ανθεκτικός»

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα του δομημένου ιστού της περιοχής: «Ο δομημένος ιστός της χώρας είναι πολύ ανθεκτικός. Δημιουργήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς που θεσπίσαμε μετά από πρόταση του ΟΑΣΠ. Τα περιθώρια για ζημιές από τέτοιους σεισμούς είναι ελάχιστα».

Αναφορικά με τα παλιά σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, διευκρίνισε ότι «με την παρούσα σεισμική δραστηριότητα δεν υπάρχει θέμα ελέγχου των κατοικιών». Ωστόσο, συνέστησε προσοχή: «Η πρώτη οδηγία που δίνουμε έπειτα από έναν σεισμό είναι να απομακρύνεται ο κόσμος από παλιές ή ερειπωμένες κατασκευές, ειδικά αν είναι εγκαταλελειμμένες και δεν συντηρούνται», καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.