Παπαζάχος για σεισμό στη Μεσσηνία: «Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε αν ήταν ο κύριος»

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου στις 12:49 κοντά στην Καλαμάτα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 23 χιλιόμετρα και επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Μεσσηνία, αλλά και στη βόρεια Λακωνία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος διενεργούν ελέγχους προληπτικά στις περιοχές γύρω από το επίκεντρο.

Πάντως οι πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεμονωμένο φαινόμενο με θετική εικόνα έως τώρα, χωρίς λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας για τον πληθυσμό.

Συνηθισμένα φαινόμενα στην Ελλάδα - Σίγουροι οι μετασεισμοί

Συγκεκριμένα ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε πως πρόκειται για σεισμό σε περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας και όχι στο ρήγμα του μεγάλου σεισμού του 1986 στην Καλαμάτα. Όπως σημείωσε, τέτοια φαινόμενα είναι αρκετά συνηθισμένα στην Ελλάδα και από μόνα τους δεν αποτελούν αιτία ανησυχίας.

«Ο σεισμός σημειώθηκε σε μία περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας, καθώς δεν ήταν στο ρήγμα από τον σεισμό του 1986 στην Καλαμάτα. Τέτοιοι σεισμοί είναι γενικά μεμονωμένοι και αρκετά συνηθισμένοι στην Ελλάδα και από μόνοι τους δεν σημειώνουν τίποτα. Τις επόμενες ώρες και μέρες που υπάρχουν λογικές μεταστάσεις που μπορούν να φτάσουν και τα 4 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζάχος.

Σε ερώτηση για το αν είναι ο κύριος σεισμός, ο ίδιος απάντησε ότι «είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, καθώς τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ».

Παράλληλα εξήγησε καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, σημείωσε πως «οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προφύλαξης που παίρνουμε όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη, δηλαδή σε σύγκριση με τα αντικείμενα που είναι ασταθή, κατοίκηση κτιρίων που έχουν προβλήματα κτλ».