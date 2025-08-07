Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουϊνέα
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 60 χλμ ανατολικά του Κοκόπο, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 46 χλμ, γεγονός που πιθανόν ενίσχυσε την ένταση των δονήσεων στην επιφάνεια.
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 την περιοχή Νέα Βρετανία της Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Κέντρο Σεισμολογίας (EMSC).
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 60 χλμ ανατολικά του Κοκόπο, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 62 χλμ, γεγονός που πιθανόν ενίσχυσε την ένταση των δονήσεων στην επιφάνεια.
Παρά το μέγεθος του σεισμού πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποια προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση τσουνάμι
Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο:
- Παρότι δεν προκαλούν τσουνάμι όλοι οι σεισμοί μείνετε σε εγρήγορση.
- Παρατηρήστε αν υπάρχει σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης του ύδατος, γεγονός που αποτελεί φυσική προειδοποίηση.
- Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα και κατευθυνθείτε σε περιοχές της ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο. Ένα τσουνάμι μικρού μεγέθους σε ένα σημείο της ακτής μπορεί να μεταβληθεί σε μεγάλο τσουνάμι, σε απόσταση χιλιομέτρων.
- Μείνετε μακριά από την ακτή. Το τσουνάμι δεν αποτελείται μόνο από ένα μόνο κύμα αλλά από μια σειρά από κύματα οπότε επιστρέψτε μόνο αφού ενημερωθείτε από τις αρμόδιες Aρχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
- Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο τσουνάμι. Όταν το δείτε ίσως είναι αργά για να το αποφύγετε.