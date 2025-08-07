Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουϊνέα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 την περιοχή Νέα Βρετανία της Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Κέντρο Σεισμολογίας (EMSC).

A magnitude 6.2 earthquake took place 60km NNW of Kokopo, Papua New Guinea at 16:34 UTC (8 minutes ago). The depth was 46km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Kokopo #PapuaNewGuinea pic.twitter.com/uHQ48yFDK7 — Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) August 7, 2025

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 60 χλμ ανατολικά του Κοκόπο, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 62 χλμ, γεγονός που πιθανόν ενίσχυσε την ένταση των δονήσεων στην επιφάνεια.

Παρά το μέγεθος του σεισμού πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποια προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση τσουνάμι

Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο:

Παρότι δεν προκαλούν τσουνάμι όλοι οι σεισμοί μείνετε σε εγρήγορση.



Παρατηρήστε αν υπάρχει σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης του ύδατος, γεγονός που αποτελεί φυσική προειδοποίηση.



Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα και κατευθυνθείτε σε περιοχές της ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο. Ένα τσουνάμι μικρού μεγέθους σε ένα σημείο της ακτής μπορεί να μεταβληθεί σε μεγάλο τσουνάμι, σε απόσταση χιλιομέτρων.



Μείνετε μακριά από την ακτή. Το τσουνάμι δεν αποτελείται μόνο από ένα μόνο κύμα αλλά από μια σειρά από κύματα οπότε επιστρέψτε μόνο αφού ενημερωθείτε από τις αρμόδιες Aρχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.