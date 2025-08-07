Σεισμός στις ρωσικές ακτές: Η νότια Καμτσάτκα μετατοπίστηκε σχεδόν 2 μέτρα

Ο ισχυρός σεισμός των 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις ρωσικές ακτές την περασμένη εβδομάδα είχε ως συνέπεια την μετακίνηση της νότιας χερσονήσου της Καμτσάτκα.

Συγκεκριμένα, Ρώσοι επιστήμονες εξηγούν ότι η χερσόνησος της Καμτσάτκα μετατοπίστηκε σχεδόν δύο μέτρα νοτιοανατολικά ύστερα από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ ήταν ένας από τους 10 ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στην ιστορία και ο μεγαλύτερος παγκοσμίως από το 2011. Την περασμένη εβδομάδα έπληξε την ακτή της Άπω Ανατολής της Ρωσίας και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό.

Ενώ η περιοχή Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκυ υπέστη πιο μικρές μετατοπίσεις περίπου 50 εκατοστών, η μετατόπιση σχεδόν δύο μέτρων της νότιας χερσονήσου υπογραμμίζει την άνευ προηγουμένου δύναμη του σεισμού σε μια ήδη σεισμικά ενεργή περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το περιφερειακό παράρτημα της Ενιαίας Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών σημειώνει ότι: «Πραγματοποιήσαμε προκαταρκτικούς υπολογισμούς με βάση τα αποτελέσματα γεωδυναμικών παρατηρήσεων. Αποδείχθηκε ότι όλοι μετακινηθήκαμε αρκετά σημαντικά προς τα νοτιοανατολικά. Οι μέγιστες κοσεισμικές μετατοπίσεις μετά τον σεισμό της 30ης Ιουλίου παρατηρήθηκαν στο νότιο τμήμα της χερσονήσου. Εκεί έφτασαν τα δύο μέτρα».

«Ξύπνησε» ηφαίστειο μετά από 600 χρόνια

Μάλιστα, ο σεισμός «ξύπνησε» ηφαίστειο που «κοιμόταν» 600 χρόνια, με ένα νέφος τέφρας να φτάνει σε ύψος 6.000 μέτρων. Πρόκειται για το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ, το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρασίας.

Επισημαίνεται ότι παρά το μέγεθος του σεισμού, δεν υπήρξαν θύματα. Το τσουνάμι που προκλήθηκε προκάλεσε ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις και σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών στο Severo-Kurilsk, αλλά αποδείχθηκε λιγότερο καταστροφικό από τους αρχικούς φόβους.