Ξαναζωντανεύει το τρένο στη Μεσσηνία; – Η πρόταση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Μια ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση για την επανακυκλοφορία του τρένου στη Μεσσηνία φέρνει στο προσκήνιο ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας.

Στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Ηλίας Νταίβις και ο γραμματέας Νίκος Κολλιόπουλος, γίνεται αναφορά στην ιστορική διαδρομή του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα, στην υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου και στις δυνατότητες επαναλειτουργίας του.

Το σχέδιο προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία προαστιακών γραμμών που θα συνδέουν Καλαμάτα – Πανεπιστήμιο – Αεροδρόμιο – Μεσσήνη, καθώς και Καλαμάτα – Κυπαρισσία, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας.

