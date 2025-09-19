Ελλάδα Μεσσηνία Καλαμάτα Σιδηρόδρομος Local News

Ξαναζωντανεύει το τρένο στη Μεσσηνία; – Η πρόταση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας παρουσιάζει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιστροφή του προαστιακού στην Καλαμάτα και σε όλο τον νομό

Μια ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση για την επανακυκλοφορία του τρένου στη Μεσσηνία φέρνει στο προσκήνιο ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας.

Στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Ηλίας Νταίβις και ο γραμματέας Νίκος Κολλιόπουλος, γίνεται αναφορά στην ιστορική διαδρομή του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα, στην υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου και στις δυνατότητες επαναλειτουργίας του.

Το σχέδιο προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία προαστιακών γραμμών που θα συνδέουν Καλαμάτα – Πανεπιστήμιο – Αεροδρόμιο – Μεσσήνη, καθώς και Καλαμάτα – Κυπαρισσία, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας.

Διαβάστε περισσότερα για το ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιστροφή του προαστιακού στην Καλαμάτα του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας

