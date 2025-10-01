Ξηλώνουν το σιδηρόδρομο Κορίνθου-Καλαμάτας για να γίνει… ποδηλατόδρομος - Κύμα αντιδράσεων

«Διχάζει» το σχέδιο που κατέθεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για τη μετατροπή της ιστορικής και ανενεργής σήμερα σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Κορίνθου - Καλαμάτας και Κορίνθου - Μεγάρων σε ποδηλατόδρομο.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ προκήρυξε ανοιχτή διαδικασία για την εκπόνηση προμελετών προκειμένου να δημιουργηθεί μία τεράστια ποδηλατική διαδρομή, με στόχο την ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού και της βιώσιμης κινητικότητας.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου όμως, ρίχνει «τίτλους τέλους» σε μία από τις παλιότερες σιδηροδρομικές συνδέσεις της χώρας, με τοπικούς φορείς και φίλους του σιδηροδρόμου να εκφράζουν αντιδράσεις και να υποστηρίζουν ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η «οικολογική επιλογή» του ποδηλάτου γίνεται άλλοθι για να αποχαιρετίσει η χώρα οριστικά ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι σιδηροδρομικού δικτύου και πιθανότατα θα σημάνει το τέλος του τρένου στην Πελοπόννησο μια για πάντα.

«Πετάμε στα σκουπίδια ένα σιδηρόδρομο σε άριστη κατάσταση»

«Αυτό είναι μια εξωφρενική επιδίωξη εκτός κάθε πραγματικότητας. Δηλαδή το project, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ, να ξηλωθεί και να πεταχτεί στα σκουπίδια μια καινούρια σιδηροδρομική γραμμή που κατασκευάστηκε το 2011 με 80 εκατομμύρια ευρώ, με πολύ υψηλό ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ», τόνισε ο Ηλίας Νταίβις, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, μιλώντας στην «Πρωινή Ζώνη» του Action24.

«Τη γραμμή αυτή δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα, είναι όμως έτοιμη να χρησιμοποιηθεί και σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η γραμμή θέλουν τώρα να πεταχτεί στα σκουπίδια και να στρωθεί με τσιμέντο, κυβόλιθους, για 250 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής μέσα στα βουνά, σε δύσβατα σημεία, μέσα σε γκρεμούς», υπογράμμισε.

Επιβατική και τουριστική εκμετάλλευση

Στην επισήμανση του Νίκου Υποφάντη ότι η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Καλαμάτας δεν είναι οικονομικά βιώσιμη για αυτό και κατέστη ανενεργή, ο κ. Ντέιβις ανέφερε: «Η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Καλαμάτας συμπεριλαμβάνεται στην εθνική δήλωση δικτύου του ΟΣΕ ως ενεργός γραμμή, σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Η τακτική επιβατική εκμετάλλευση καταργήθηκε το 2011, όχι για λόγους τεχνικής ανεπάρκειας ή οικονομικής βιωσιμότητας».

«Αυτό έγινε στο πλαίσια των οριζόντιων περικοπών λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας εκείνη την εποχή. 15 χρόνια μετά, η γραμμή αυτή παραμένει σε άριστη κατάσταση, χωρίς καταπατήσεις και καταστροφές. Έχει αξία –αν όχι στο σύνολό της- σε τμηματική εκμετάλλευση, για τοπικούς επιβατικούς σιδηροδρόμους γύρω από τις πρωτεύουσες μεγάλων πόλεων όπως η Καλαμάτα.

Αλλά και για άλλου είδους εκμετάλλευση, ενδεχομένως τουριστική, σε γραφικά σημεία της διαδρομής σε όλο το μήκος των 250 χιλιομέτρων», επισήμανε ο κ. Νταίβις.

Σημειώνεται ότι λίγο καιρό πριν γίνει γνωστό το σχέδιο για τη μετατροπή της σιδηροδρομικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας είχε ξεκινήσει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για την άμεση επαναλειτουργία της.

Αντιδρά και η τοπική αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με το anagnostis.org, οι φωνές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ήδη ηχηρές. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ζητά άμεση επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου, τονίζοντας την ανάγκη για σύγχρονες μεταφορές που θα συνδέσουν τις πόλεις και θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η προμελέτη του ΤΕΕ για τη διαδρομή Κόρινθος-Καλαμάτα αναφέρεται σε έργο με χρηματοδότηση 2.879.027,41 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) από το Πράσινο Ταμείο, ενώ για τη διαδρομή Κόρινθος-Μέγαρα το αντίστοιχο ποσό είναι 784.032,06 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Το σχέδιο αφορά τη δημιουργία μιας τεράστιας ποδηλατικής διαδρομής, ενισχύοντας τον ποδηλατικό τουρισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα.