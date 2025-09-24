«Κλείδωσαν» τα ψυχομετρικά τεστ στο προσωπικό των σιδηροδρόμων - Τι θα περιλαμβάνουν

Υπογράφηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Η Κ.Υ.Α. πρόκειται να υλοποιηθεί με ευθύνη της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Σ.Ε.Μ.Α.Ε.) με την καθοριστική συμβολή και τεχνογνωσία του ΓΕΕΘΑ.

Τι θα περιλαμβάνουν οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό, καθώς και αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας, με έμφαση στον συναισθηματικό έλεγχο και την υπευθυνότητα. Συμπληρωματικά, προβλέπεται συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Η απόφαση προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες αξιολόγησης:

την επιλογική, κατά την πρόσληψη προσωπικού,

την αρχική, κατά την έναρξη της υπηρεσίας,

την περιοδική, σε τακτά διαστήματα και

την έκτακτη, όταν προκύπτουν ειδικές ανάγκες ή περιστάσεις.

Η ΚΥΑ προβλέπει μεταβατική εφαρμογή με πρώτη πιλοτική αξιολόγηση 60 υπαλλήλων και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαδικασία υλοποιείται από Ειδικές Επιτροπές Επαγγελματικής Καταλληλλότητας (ΕΕΚ), στις οποίες συμμετέχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι του Σ.Ε.Μ.Α.Ε. και μέλος του ΑΣΕΠ.

Το ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνει τη συνεχή προσαρμογή και επικαιροποίηση των ψυχομετρικών δοκιμασιών, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Παράλληλα, διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).