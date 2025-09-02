Κυρανάκης: «Το ETCS μπήκε σε 100 τρένα, πλέον θα φρενάρουν αυτόματα» - Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για τις μεγάλες αλλαγές που δρομολογούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα».

Αναφερόμενος στο κάλεσμα που απηύθυνε η κυβέρνηση σε Έλληνες ειδικούς των σιδηροδρόμων, που εργάζονται στο εξωτερικό, ώστε να στηρίξουν την ανάταξη του ΟΣΕ, τόνισε: «Εντοπίσαμε περίπου 70 Έλληνες, στελέχη σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, στους οποίους απευθύνουμε κάλεσμα να έρθουν. Τελικά ήρθαν πάνω από 250 και μάλιστα από σιδηροδρόμους της Ασίας, σύγχρονων αραβικών χωρών που έχουν τεχνογνωσία, προφανώς και από ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους».

«Θα γίνει μια διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε ανθρώπους με τεχνογνωσία, εμπειρία και κυρίως διάθεση ώστε να αλλάξει ο ΟΣΕ σελίδα», επισήμανε ο Κώστας Κυρανάκης.

Υπογράμμισε, ακόμα, ότι «ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγκατάστασης του ETCS, του συστήματος αυτόματης πέδησης των τρένων σε 100 αμαξοστοιχίες». «Όπου υπάρχει το ETCS στις ράγες και υπάρχει και ένα από αυτά τα 100 τρένα on board, το τρένο θα μπορεί να φρενάρει αυτόματα όταν παραβιάζεται ένας κανόνας», σημείωσε.

«Η εγκατάσταση του ETCS καλύπτει τη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη κατά 80% και σε 11 μήνες από σήμερα θα καλύπτει το 100%», ανέφερε, εξηγώντας ότι υπάρχει «τρύπα» στη Θεσσαλία εξαιτίας των επιπτώσεων της κακοκαιρίας Daniel.

«Σήμερα ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κ. Παληός, θα στείλει επιστολή στη Hellenic Train και σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, για να οριστούν ημερομηνίες εκπαίδευσης των μηχανοδηγών, οι οποίοι είναι οι χειριστές του συστήματος αυτόματης πέδησης», σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής.

«Κανένας δεν ξεχνά το δημοψήφισμα και τις κλειστές τράπεζες»

Ερωτηθείς για τη διαφαινόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο μέσα από την ίδρυση κόμματος, ο Κώστας Κυρανάκης είπε: «Ο Αλέξης Τσίπρας, εφόσον κρίνει ο ίδιος ότι έχει ελπίδες να επανέλθει στον πολιτικό στίβο, είναι δικαίωμά του να το κάνει και υγιές για τη Δημοκρατία».

«Δεν είναι κακό να υπάρχει πολιτικός διάλογος και αντιπαράθεση. Έτσι καταλαβαίνουν οι πολίτες -για παράδειγμα- ποιος είναι υπέρ των κλειστών συνόρων και ποιος υπέρ των ανοιχτών συνόρων, ποιος είναι με την υπεφορολόγηση και ποιος μειώνει φόρους», πρόσθεσε.

«Αυτά καλό είναι να τα συγκρίνει ο πολίτης γιατί, επί πάρα πολύ καιρό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συγκρίνεται μόνο με την πραγματικότητα και τα πραγματικά προβλήματα που είναι αδύνατον πάντα να τα υπερβαίνεις», ανέφερε ο Κώστας Κυρανάκης.

«Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι η δική μας γενιά, των νέων ανθρώπων, που έζησε το δημοψήφισμα, έζησε τις κλειστές τράπεζες, έζησε τη μαζική φυγή των ανθρώπων που φεύγουν, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που συνέβησαν μόλις εννέα χρόνια πριν», τόνισε.