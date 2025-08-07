Κυρανάκης: Πρωτοποριακό σύστημα γεωεντοπισμού στα τρένα - Νέα λεωφορεία και μετρό με κλιματισμό

Τον Αύγουστο του 2026 όλη η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών, το γνωστό ETCS, δήλωσε ότι τα έργα προχωρούν και ειδικότερα στη Θεσσαλία που καταστράφηκαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στο νέο σύστημα γεωεντοπισμού, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε τρένα και με το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 60 δρομολόγια. Όπως είπε το νέο αυτό σύστημα, το εντελώς καινοτόμο, έχει ακρίβεια 5 εκατοστών σε αντίθεση με το GPS που δίνει απόκλιση 15 μέτρων και δεν προσφέρει ασφαλή εντοπισμό σε διπλή γραμμή, δηλαδή δεν δείχνει αν το τρένο βρίσκεται στη γραμμή ανόδου ή στη γραμμή καθόδου. «Δοκιμάστηκε, δουλεύει έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών», είπε χαρακτηριστικά.



Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε πως από το τέλος Αυγούστου, το νέο σύστημα θα έχει μπει σε όλα τα τρένα, δηλαδή σε 168 αμαξοστοιχίες για «να μην έχουμε ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα», όπως είπε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για μία «μία πάρα πολύ σοβαρή και απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας, η οποία εξασφαλίζει ότι 24 ώρες το 24ωρο για όλα τα οχήματα που κινούνται σε οποιοδήποτε τμήμα γραμμής, όχι μόνο στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Εποπτείας θα βλέπει που ακριβώς είναι τα τρένα, σε ποια γραμμή κινούνται και θα έρχονται αυτόματες ειδοποιήσεις. Δηλαδή με άλλα λόγια αν δύο τρένα από ανθρώπινο λάθος μπουν ξανά στην ίδια γραμμή, κάποιος θα το βλέπει και θα το αποτρέψει».

Για τον κλιματισμό στο μετρό

Για τον κλιματισμό στο μετρό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από τους 52 συρμούς, οι 32 έχουν κλιματισμό κανονικά και 20, οι οποίοι παραγγέλθηκαν του ΠΑΣΟΚ το 2000, δεν έχουν. «Πήρε την απόφαση ένας υπουργός, μία κυβέρνηση στην Ελλάδα και στην Αθήνα του καύσωνα, που είναι μία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δεκαετίες, εκείνη την εποχή είχαμε λιποθυμίες και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Κάποιος λοιπόν πήρε την απόφαση να παραγγείλει βαγόνια εκατομμυρίων χωρίς κλιματισμό. Η επόμενη παραγγελία 2012-2013 και είναι βαγόνια που έχουν κλιματισμό», είπε χαρακτηριστικά.



Δήλωσε ακόμα ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, έχουν κάνει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), «με πρόταση χρηματοδότησης για για νέους συρμούς, προφανώς με μηχανολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό αλλά και κλιματισμό». Σημείωσε ότι τα παλιά τρένα μπορούν να αποκτήσουν κλιματισμό, αλλά είναι μία διαδικασία «η οποία απαιτεί καταρχάς αφαίρεση συρμών από το δίκτυο». «Για να φτιάξεις έναν συρμό μαζί με κλιματισμό πρέπει να τον βγάλεις από το δίκτυο. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα. Η λύση που εξετάζουμε με στόχο το επόμενο καλοκαίρι να μην ξαναζήσουμε αυτή την κατάσταση είναι στην κατεύθυνση να μην επηρεαστεί και η συχνότητα», προσέθεσε μιλώντας στο Ertnews.



«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, διότι έχω δεσμευθεί και εγώ προσωπικά επειδή με νοιάζει το θέμα. Δεν ανέχομαι να βλέπω μια εικόνα ανθρώπων οι οποίοι λιώνουν από τη ζέστη μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 2025, ειδικά από τη στιγμή που και τα καινούργια μετρό, όπως αυτό στη Θεσσαλονίκη, έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, προφανώς κλιματισμό και όλα τα υπόλοιπα», υπογράμμισε.

Ο μισός στόλος με νέα λεωφορεία

Μάλιστα έφερε σαν παράδειγμα τα λεωφορεία, για τα οποία γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανανεωθεί πλήρως ο στόλος. «Το φθινόπωρο θα είμαστε στο ένα δεύτερο, στο μισό στόλο, ανανεωμένο, με καινούργια λεωφορεία. Δηλαδή 750 από τα 1.500 στο σύνολο θα είναι καινούργια, τα περισσότερα από αυτά ηλεκτρικά, προφανώς με κλιματισμό και σύγχρονες τεχνολογίες. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 θα είμαστε στα 1000 και μέχρι το 2027 στα 1.500», συμπλήρωσε.



Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό στο μετρό και στον ΗΣΑΠ».



Για τη συχνότητα των δρομολογίων εξήγησε πως «όταν είναι καινούργια έχουν λιγότερες βλάβες, άρα βγαίνουν λιγότερα εκτός δικτύου και άρα λοιπόν τα δρομολόγια μπορεί να είναι πιο συχνά, πιο πυκνά. Όταν έχουμε παλιά λεωφορεία. Υπενθυμίζω η Νέα Δημοκρατία βρήκε το 2019 την πλειοψηφία του στόλου από το 1999 και το πιο πρόσφατο του 2011».



«Κάναμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, κυρίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Για όσους μας κατηγορούσαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στους λίγους και στους ισχυρούς και σε λίγες τσέπες κλπ. Όλα τα καινούργια λεωφορεία είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν το ξέρει ο κόσμος ότι η προτεραιότητα τότε όσων το σχεδίασαν ήταν μαζί με τα Κέντρα Υγείας ανακαίνιση νοσοκομείων. Μαζί με όλα αυτά ήταν και λεωφορεία καινούργια για να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος», προσέθεσε.

«Αλλάζουν μετά από 25 χρόνια οι ράγες του μετρό»

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε και μία σημαντική είδηση καθώς όπως είπε αλλάζουν οι ράγες του μετρό μετά από 25 χρόνια, πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. «Το υπουργείο μας λοιπόν είδε προληπτικά την κατάσταση στις ράγες του μετρό πριν γίνει πρόβλημα», υπογράμμισε.



«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής κοντά στα 25-30 χρόνια λέει ο κατασκευαστής και εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να δούμε πόση φθορά έχουν οι ράγες σε χιλιοστά. Είναι κοντά στον τελικό κύκλο ζωής τους. Άρα λοιπόν, προληπτικά ερχόμαστε και κάνουμε αντικατάσταση για να μπορέσει το μέτρο να κινείται με ασφάλεια», συμπλήρωσε.



«Αυτό θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες. Προφανώς σε τμήματα μεταξύ σταθμών για ένα μήνα. Σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει το μετρό να κλείνει λίγο νωρίτερα το βράδυ. Θα το κάνουμε με τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος στο μέτρο του δυνατού, αλλά ένα αναγκαίο μέτρο το οποίο παίρνουμε, επαναλαμβάνω προληπτικά, επειδή κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν και πριν από μένα, ώστε να προβλέψουν αυτή την ανάγκη. Να μην ερχόμαστε στο ελληνικό δημόσιο διαπιστωτική και να λέμε κάτι χάλασε, τρέξτε να προλάβετε», εξήγησε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.

Για τη συχνότητα των δρομολογίων τους θερινούς μήνες

Αναφερόμενος στη συχνότητα των δρομολογίων κατά τους θερινούς μήνες δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να γίνει ένας προγραμματισμός του χρόνου για να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν τις άδειες τους.



«Επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη στο μέτρο που ανακοινώσαμε για το 24ωρο τα Σάββατα, το οποίο ξεκινά 13 Σεπτεμβρίου Σάββατο και στόχο έχει τη μείωση των τροχαίων, το βράδυ του Σαββάτου, που είναι η πιο θανατηφόρα μέρα και ώρα στους αθηναϊκούς δρόμους και θα τους επιβραβεύσουμε και οικονομικά. Και αυτό θέλω να πω ότι και αυτοί το καλοκαίρι έχουν τις οικογένειές τους και πρέπει και αυτοί να πάρουν τις άδειές τους. Και το σεβόμαστε αυτό απολύτως. Είμαστε υποχρεωμένοι ο προγραμματισμός μας, έχει για φέτος αρκετές προσλήψεις και στα λεωφορεία και στο μετρό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι καλύτερη κατάσταση και σε επίπεδο κλιματισμού και σε επίπεδο βαρδιών. Η συχνότητα όμως από τον Σεπτέμβρη επανέρχεται κανονικά», είπε ακόμα.



Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι εκτός από τους οδηγούς υπάρχουν και οι τεχνίτες σε αμαξοστάσια, οι οποίοι «μέσα στο λιοπύρι, χωρίς να έχουν κι αυτοί καλές συνθήκες είναι κάτω από τα βαγόνια, μέσα στα σίδερα και προσπαθούν μέσα σε λίγες ώρες να κάνουν απαραίτητες συντηρήσεις ώστε τα βαγόνια να είναι ξανά στη γραμμή. Αυτό είναι μια εικόνα που δεν την έχει ο κόσμος ως μέρος μιας καθημερινότητας. Αλλά αυτοί δίνουν μια μάχη με τις ώρες για να μπορέσουν να προλάβουν και χρειάζεται σεβασμό».



«Άρα λοιπόν τους θερινούς μήνες και οι τεχνίτες και το κέντρο ελέγχου και οι μηχανοδηγοί που είναι το λιγότερο πρόβλημα γιατί μηχανοδηγούς έχουμε είναι έχουν και αυτοί τις άδειές τους. Θα κάνουμε έναν προγραμματισμό για του χρόνου για να πάμε λίγο καλύτερα», συμπλήρωσε. Αναφερόμενος στο αν υπάρχουν κενά, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι «σε επίπεδο προσλήψεων οι αριθμοί προγραμματισμού είναι επαρκείς. Δηλαδή και το μετρό και τα λεωφορεία έχουν βγάλει προκηρύξεις για να προσλάβουμε το σύνολο των κενών για να καλυφθούν όλες οι βάρδιες».

Για τα τρόλεϊ

Αναφερόμενος στην απόσυρση των τρόλεϊ τόνισε ότι θα γίνει σε δύο φάσεις. «Τα τρόλεϊ προφανώς και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, για πολλές δεκαετίες προσέφεραν μία λύση μεταφοράς με ηλεκτρισμό, άρα πολύ πιο φιλική στο περιβάλλον και πολύ πιο φθηνή για τον δημόσιο προϋπολογισμό. Ακριβώς διότι καταναλώνουν ρεύμα και όχι πετρέλαιο. Αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί πλέον με τα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα σε σχέση με ένα τρόλεϊ», είπε αρχικά.



«Το τρόλεϊ, το δίκτυό του, τα καλώδια δηλαδή τα οποία βλέπουμε στον αθηναϊκό και στον πειραϊκό ουρανό, καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και όταν δεν περνά ένα τρόλεϊ. Και επίσης το όχημα πρέπει να παραμένει ακριβώς μέσα σε αυτό το δίκτυο καλωδίων. Επίσης προκύπτουν άλλα κόστη όπως για παράδειγμα η συντήρηση των στύλων. Τώρα, ας πούμε, έχει βγει μια ανάγκη για αρκετά εκατομμύρια συντηρήσεις σε στύλους οι οποίοι κρατούν τα καλώδια. Όλο αυτό δεν είναι αναγκαίο», προσέθεσε.



«Το να έχεις ηλεκτρικά λεωφορεία, συν το ότι μπορείς στην τιμή των δύο τρόλεϊ να αγοράσεις τρία λεωφορεία, είναι και θέμα σωστής αξιοποίησης και σεβασμού στα χρήματα των φορολογουμένων», εξήγησε.



Όσον αφορά τις δύο φάσεις τις αντικατάστασης, ανέφερε πως «η πρώτη φάση είναι η άμεση, η οποία προβλέπει ξήλωμα καλωδίων στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά, από τα οποία καλώδια προκύπτουν μια σειρά από προβλήματα».



Έφερε μάλιστα σαν παράδειγμα «το τραμ στον τερματικό σταθμό του στο λιμάνι του Πειραιά δεν φτάνει λόγω του μπλεξίματος με τα καλώδια του τρόλεϊ. Ένα απλό πρόβλημα που θα λυθεί αμέσως με το ξήλωμα των καλωδίων του τρόλεϊ. Άρα λοιπόν, με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων θα μπορέσουμε να αγοράσουμε περισσότερα οχήματα, άρα να πυκνώσουν τα δρομολόγια που είπατε και εσείς».



Ο κ. Κυρανάκης Για τα τρόλεϊ εξήγησε ότι «όλοι οι οδηγοί και οι εργαζόμενοι των τρόλεϊ ενσωματώνονται κανονικά σε όλες τις υπόλοιπες ανάγκες του οργανισμού. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που θα χάσει τη δουλειά του»,



«Δεν χρειάζεται ανησυχία σε αυτό και προφανώς κάποιες ευθείες, δηλαδή η Πειραιώς, η Συγγρού, κάποιες άλλες ευθείες, θα μπορέσουμε τα νεότερα τρόλεϊ που δεν χρειάζονται ακόμα απόσυρση, να τα βάλουμε για τη δεύτερη φάση εκεί και να πυκνώσουν τα δρομολόγια και να τα διατηρήσουμε για ένα ακόμη χρονικό διάστημα».



Τόνισε ότι χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα, αλλά «η πρώτη φάση θα ξεκινήσει άμεσα, τους επόμενους μήνες».



«Οι πολίτες που παίρνουν τρόλεϊ πρέπει να ξέρουν ότι οι γραμμές αυτές που τους εξυπηρετούν θα αντικατασταθούν από λεωφορεία. Δεν υπάρχει δηλαδή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μετακινείται κάποιος. Βελτίωση θα υπάρχει. Γιατί θα έχουμε πιο πολλά οχήματα, πυκνότερα δρομολόγια και λιγότερη ενέργεια να καταναλώνουμε», προσέθεσε.



Για τα αυτόματα τρένα όπως στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν έχουν οδηγούς. Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι αυτός είναι ο σχεδιασμός για τη γραμμή 4, τη νέα γραμμή δηλαδή, η οποία χαράσσεται και προχωρούν. Όπως είπε «το μετρό χαράσσεται και μάλιστα η νέα επέκτασή του θα αφορά και το Ίλιον, αλλά θα αφορά και τα νότια της Αθήνας. Αφορά δηλαδή το Ελληνικό. Σταθμός μέσα στην επένδυση αλλά και τη Γλυφάδα, την Άνω Γλυφάδα, τη Γούναρη και φυσικά και τον Άγιο Κωνσταντίνο».

Παραβατικότητα στο μετρό

Αναφερόμενος στο περιστατικό με την επίθεση με μαχαίρι σε τουρίστα στον σταθμό Νομισματοκοπείο, είπε πως «αποφεύχθηκαν τα χειρότερα ακριβώς διότι υπάρχει πιο συχνή παρουσία της αστυνομίας μέσω του προγράμματος “Αριάδνη” στα μέσα μεταφοράς σε μετρό, προαστιακό και λεωφορεία». Σημείωσε ότι υπάρχουν αστυνομικοί σχεδόν σε κάθε σταθμό αλλά και αστυνομικοί και εν κινήσει. «Υπάρχουν και αστυνομικοί με πολιτικά τους οποίους δεν μπορεί να διακρίνει ένας πολίτης, διότι δεν είναι ένστολοι και οι οποίοι χρειάζονται, διότι για οποιονδήποτε από εμάς μπει σε ένα δρομολόγιο ή το έχει στην καθημερινότητά του, ειδικά στο μετρό, μπαίνουν άνθρωποι μέσα, οι οποίοι μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχουν περιστατικά ανθρώπων να παρενοχλούν κοπέλες. Υπάρχουν πορτοφολάδες. Υπάρχουν διάφορα», ανέφερε.



«Σε συνεργασία με την αστυνομία. Αυτό το πρόγραμμα δουλεύει. Έχουν γίνει πάρα πολλές συλλήψεις. Εντός του Ιουνίου είχαμε μια σύλληψη για επίθεση με μαχαίρι. Και χθες το ίδιο, αν δεν υπήρχε αστυνομικός εκεί για τον οποίο προνοήσουμε μαζί με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να υπάρχει, μπορεί να είχαμε χειρότερα», προσέθεσε.



Αναφέρθηκε ακόμα σε όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο. «Υπάρχει ένα κόστος το οποίο πληρώνεται κατά βάση από τα εισιτήρια. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται σε διάφορα μέσα μεταφοράς, ειδικά στα λεωφορεία με τους τζαμπατζήδες, να το πω απλά, λειτουργεί εις βάρος τελικά των φορολογουμένων. Οι φορολογούμενοι που βλέπουν να πληρώνουν τη διαφορά δεν την πληρώνει κάποιος άλλος. Οι φορολογούμενοι που μας βλέπουν επωμίζονται την ανεύθυνη συμπεριφορά που δεν σκέφτεται τον συνάνθρωπό του, ο οποίος πληρώνει εισιτήριο, είναι συνεπής», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθάρισε πως «όποιος έχει κλέψει με ψευδείς δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα, πρέπει να τα επιστρέψει και να πάει φυλακή. Τελεία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν κάποιος είναι στέλεχος, υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας, αν είναι στέλεχος, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ ή άλλου κόμματος, αν δεν είναι τίποτα».



«Όποιος έχει κοροϊδέψει τους συνεπείς φορολογούμενους και τους συνεπείς αγρότες, οι οποίοι λένε την αλήθεια, θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα, να πάει φυλακή. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ποιος είναι ο τρόπος πλέον για να διαπιστώνουμε ποιος λέει την αλήθεια στις δηλώσεις του; Το Κτηματολόγιο. Αυτός είναι ο τρόπος», προσέθεσε.



Μάλιστα αναφέρθηκε και στα όσα έκανε για το Κτηματολόγιο ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Παρέλαβα την κτηματογράφηση 39%, παρέδωσα 65% και ο κύριος Δερμεντζόπουλος που είναι τώρα υπεύθυνος προχωρά πάρα πολύ γρήγορα ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας για το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του 2026. Και αυτός ο τρόπος δεν ήταν εφικτός διότι πάρα πολλοί βουλευτές και πολιτικές πιέσεις από όλα τα κόμματα, κυρίως από την αντιπολίτευση που κουνάει το δάχτυλο και σε εμένα προσωπικά, είχαν υποβάλλει πολύ ασφυκτικές πιέσεις για παρατάσεις. Εγώ δεν έδωσα παράταση και 30 Νοεμβρίου του 2024 τελείωσαν οι δηλώσεις, όπως θυμάστε και δέχθηκα κριτική γι’ αυτό. Αν είχαμε τώρα κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος να μπορέσει να κοροϊδέψει κανείς», κατέληξε.