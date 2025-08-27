Δίκτυο σωτηρίας στην Αθήνα: Απινιδωτές σε μετρό και ταξί για να σώσουν ζωές

Ένα έργο που μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο μπαίνει σε εφαρμογή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με χορηγία του ομίλου Μασούτη, όλοι οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας θα εξοπλιστούν με απινιδωτές, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, ξεκινά πρόγραμμα που φέρνει απινιδωτές και στα ταξί. Η τοποθέτηση θα είναι εθελοντική για τους οδηγούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν, ενώ όσοι το κάνουν θα παρακολουθήσουν και ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση των συσκευών. Αντίστοιχη εκπαίδευση θα λάβει και το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε κάθε περιστατικό.

Οι απινιδωτές θα συνδέονται με κεντρικό τεχνικό σύστημα άμεσης βοήθειας, το οποίο θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως για τη διαχείριση του περιστατικού και θα ειδοποιεί αν απαιτείται η συνδρομή άλλης μορφής βοήθειας. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνονται στην πράξη σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα πρόληψης και ασφάλειας.

Κυρανάκης: Δημιουργούμε δίκτυο άμεσης επέμβασης

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε: «Δημιουργούμε ένα δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, για εκείνη την κρίσιμη στιγμή που κάποιος συμπολίτης μας θα χρειαστεί βοήθεια. Με απινιδωτές σε σταθμούς μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προαιρετικά στα ταξί, σε στενή συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το ΕΚΑΒ, δίνουμε στους πολίτες και στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Κάθε πρωτοβουλία μας, ακόμα και αυτές που δεν βρίσκονται στον στενό πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας, έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, για να ξέρει κάθε πολίτης ότι δεν θα είναι ποτέ μόνος σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ως υπουργός Υγείας συνεργάζομαι με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη και σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα από κοινού για να μπορούμε να βάλουμε απινιδωτές εθελοντικά σε ταξί. Το ταξί ως όχημα κινείται διαρκώς στις πόλεις και μπορεί να βρίσκεται πολύ γρήγορα, άμεσα σε ένα αιφνίδιο περιστατικό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι πιθανό να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι καθήκον μας να το κάνουμε».

Με τον @kyranakis και την Ομοσπονδία Ταξί αποφασίσαμε σήμερα μία δράση που πιστεύουμε, ότι θα σώσει πολλές ζωές στο μέλλον. Σε εθελοντική βάση και μετά από εκπαίδευση, θα βάλουμε απινιδωτές σε ταξί. Τα ταξί κινούνται διαρκώς παντού και αυξάνεται γεωμετρικά η πιθανότητα να βρεθεί… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 27, 2025

Η εγκατάσταση των συσκευών στο μετρό ξεκινά άμεσα, ενώ τα πρώτα ταξί με εξοπλισμό και εκπαιδευμένους οδηγούς θα βγουν σύντομα στους δρόμους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ