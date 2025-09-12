Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης μετρό Πλατεία Συντάγματος Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Υπουργείο Μεταφορών Τραμ Λεωφορεία Κυβέρνηση

Στο Μετρό Συντάγματος ο Μητσοτάκης ενόψει της 24ωρης λειτουργίας από το Σάββατο

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους και ευχαρίστησε το προσωπικό για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα.

Τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από αύριο 13 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.

