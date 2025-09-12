Στο Μετρό Συντάγματος ο Μητσοτάκης ενόψει της 24ωρης λειτουργίας από το Σάββατο

Τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από αύριο 13 Σεπτεμβρίου.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.

