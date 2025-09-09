Αντίστροφη μέτρηση για την 24ωρη λειτουργία του μετρό - Οι αλλαγές σε λεωφορεία και τραμ

Ξενύχτηδες όλης της Αθήνας ενωθείτε... Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και η μεγάλη αλλαγή στον συγκοινωνιακό χάρτη της πρωτεύουσας βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινά η 24ωρη λειτουργία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για μια αλλαγή που θα φέρει νέο ρυθμό στην καθημερινότητα των Αθηναίων, αλλά και στο... νυχτερινό τους πρόγραμμα.

Πώς θα λειτουργούν τα ΜΜΜ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανακοινώσεις που έκανε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το μετρό θα εκτελεί δρομολόγια όλο το 24ωρο με συχνότητα που θα προσαρμόζεται ανάλογα με την ώρα και τη ζήτηση, ενώ τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα καλύπτουν βασικές γραμμές και κόμβους μετακίνησης, ώστε η πόλη να παραμένει «ζωντανή» ακόμα και τις μικρές ώρες. Παράλληλα, το τραμ θα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στις βραδινές μετακινήσεις από και προς το παραλιακό μέτωπο.

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή του μέτρου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς πραγματοποιήθηκαν 26 επιπλέον δρομολόγια σε κάθε γραμμή του μετρό, εξυπηρετώντας εκτιμώμενο αριθμό 25.000 έως 30.000 επιβατών συνολικά στις δύο γραμμές.

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υπάλληλοι των ΜΜΜ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες -αυξημένες- απαιτήσεις.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ωρα τα Σάββατα, έχουν τη στόχευση να μειώσουν -όσο γίνεται- τον πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Πρεμιέρα του νέου μέτρου με Βίσση

Η έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς συμπίπτει με τη βραδιά του... απόλυτου πάρτυ για την Αθήνα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη η συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Πέρυσι, η ίδια συναυλία συγκέντρωσε περισσότερους από 65.000 θεατές, μετατρέποντας την πόλη σε ένα τεράστιο πάρτυ. Χιλιάδες κόσμου συνέρρευσαν για να απολαύσουν την «απόλυτη» και το φαινόμενο αναμένεται να επαναληφθεί -ίσως και σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα.



Με την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ, το κοινό θα μπορεί να επιστρέψει άνετα και με ασφάλεια μετά το live, χωρίς την αγωνία του τελευταίου μετρό ή της διαδρομής με ταξί.