Από το σπίτι στη σχολή με τα ΜΜΜ, δίκυκλο και αυτοκίνητο: Τι πρέπει να προσέχει ο νέος φοιτητής

Κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος, χιλιάδες νέοι φοιτητές αλλάζουν κατοικία, πόλη συνήθειες. Για το 2025-2026, περίπου 68.788 νέοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.

Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας η μετακίνησή τους να είναι ασφαλής, οικονομικά βιώσιμη και καλά οργανωμένη — ειδικά σε πόλεις με μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου η καθημερινή διαδρομή μπορεί να γίνει πρόκληση. Πώς θα φτάσεις με ασφάλεια και οικονομία στη σχολή. Μαζί με τον ενθουσιασμό για τις σπουδές και την νέα ζωή, γεννιέται και το άγχος της καθημερινής μετακίνησης. Πώς θα φτάσεις γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς να ξοδεύεις μια περιουσία στη διαδρομή;

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Άλλοι θα επιλέξουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, άλλοι θα μετακινούνται με δίκυκλο και κάποιοι θα φέρουν το αυτοκίνητό τους (ή της οικογένειας) στην πόλη των σπουδών. Όποια κι αν είναι η επιλογή, υπάρχουν κανόνες και μικρές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Η πιο διαδεδομένη επιλογή

Για τους περισσότερους φοιτητές, τα ΜΜΜ αποτελούν την πιο οικονομική και πρακτική λύση. Η κάρτα απεριορίστων διαδρομών ATH.ENA Card είναι βασικό εργαλείο (δες oasa.gr) . Η διαδικασία έκδοσης απαιτεί βεβαίωση σπουδών και ταυτοπροσωπία με αστυνομική ταυτότητα, ενώ η έκδοση μπορεί να γίνει σε εκδοτήρια, αλλά συχνά και ηλεκτρονικά. Το κόστος είναι σημαντικά μειωμένο για φοιτητές και συμφέρει σε σχέση με μεμονωμένα εισιτήρια.

Η ATH.ENA Card ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή της σε πύλη σταθμού του μετρό ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι τιμές της

30 ημερών Ολόκληρο: 27 € Μειωμένο: 13,50 €

90 ημερών Ολόκληρο: 78 € Μειωμένο: 39 €

180 ημερών Ολόκληρο: 155 € Μειωμένο: 77,50 €

365 ημερών Ολόκληρο: 300 € Μειωμένο: 150 €

Όσο αφορά τα δρομολόγια και ωράρια η τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος. Φυσικά και θα ενημερώνεσαι από το flash.gr για να δεις αν υπάρχουν αλλαγές ή ματαιώσεις δρομολογίων. Εφαρμογές όπως το ΟΑΣΑ Telematics, το Moovit ή το Google Maps ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια, καθυστερήσεις και εναλλακτικές διαδρομές. Έτσι, μπορεί να αποφύγεις τον εκνευρισμό και την ταλαιπωρία της αναμονής.

Μια πρακτική συμβουλή, που συχνά παραμελείς, είναι οι δοκιμαστικές διαδρομές. Αξίζει να κάνεις τη διαδρομή προς τη σχολή μερικές φορές πριν αρχίσουν τα μαθήματα, και μάλιστα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Άλλος είναι ο χρόνος σε μια ήσυχη πρωινή ώρα κι άλλος σε ώρα αιχμής. Με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζεις καλύτερα τον χρόνο σου και αποφεύγεις το άγχος των απρόβλεπτων καθυστερήσεων.

Ταξί: Άνετο, αναγκαίο αλλά όχι πάντα οικονομικό

Ακούγεται βγαλμένο από ταινία, αλλά: Ναι. Μπορεί να χριαστεί να μετακινηθείς με ταξί. Μία βροχερή ημέρα που δεν θα πας με το δίκυκλο ή τα ΜΜΜ. Μία φορά που άργησες πολύ. Αρχικά δες που έχει πιάτσα ταξί στην περιοχή σου. Επειδή όμως... πάιζεις την τεχνολογία στα δάχτυλα κατέβασε μία εφαρμογή για να το έχεις όταν και όπου το χρειάζεσαι. Κοίταξε αν υπάρχουν ειδικές τιμές για φοιτητές σε app ή ραδιοταξί.

Ηλεκτρικό πατίνι: Εύκολο οικονομικό αλλά κρύβει κινδύνους

Ναι όσο και αν δεν θέλω να το πιστέψω είναι το… «παπί» της νέας γενιάς. Είναι φτηνότερο και μπορεί να συνδυαστεί με τα ΜΜΜ. Βέβαια θυμήσου πως η κίνηση σε μία μεγάλη πόλη με πατίνι είναι μία… έντονη εμπειρία η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Αν φέρεσαι σωστά και είσαι σωστά εξοπλισμένος τότε μειώνεις και τον κίνδυνο. Επιπλέον προσπάθησε μαζί με τη δική σου ασφάλεια να έχεις και τη δική του ασφάλεια καθώς μπορεί να γίνεις εύκολα θύμα κλοπής.

Δίκυκλο: Ταχύτητα αλλά και αυστηρή προσοχή

Στην εποχή μου για πολλούς συνομήλικους η εισαγωγή σε κάποιο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σήμαινε και την εισαγωγή στην μοτοκίνηση με κάποιο «παπί» ή scooter. Τώρα απλά για αρκετούς φοιτητές, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, το δίκυκλο μοιάζει ιδανική λύση. Είναι γρήγορο, ευέλικτο και διευκολύνει την πρόσβαση σε σημεία όπου τα λεωφορεία ή τα μετρό δεν φτάνουν εύκολα και φυσικά σου δίνει τη μαγική ελευθερία της μετακίνησης.

Όμως, εδώ χρειάζεται αυστηρή πειθαρχία στην ασφάλεια. Το κράνος δεν είναι «αξεσουάρ» αλλά σωσίβιο. Μαζί με αυτό, γάντια, μπουφάν με προστατευτικά και κατάλληλα παπούτσια σώζουν ζωές. Κάθε δίκυκλο πρέπει να συντηρείται σωστά: Έλεγχος ελαστικών, φρένων και τακτικό service. Ένα παραμελημένο scooter, «παπί» η μοτοσυκλέτα μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη κατάσταση με την έλλειψη κράνους.

Η στάθμευση είναι επίσης ζήτημα. Δεν είσαι στην πόλη που γεννήθηκες ούτε στη γειτονία σου. Σε πολλές πόλεις/περιοχές, τα δίκυκλα είναι συχνός στόχος κλοπών. Αντικλεπτικά συστήματα και επιλογή ασφαλούς χώρου στάθμευσης είναι απαραίτητα. Ο καιρός είναι άλλος παράγοντας που συχνά υποτιμάς: Βροχή, κρύο και οι διαφορετικοί δρόμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάς και το νομικό πλαίσιο. Η κατοχή της σωστής άδειας οδήγησης (Α1 ή Α2, ανάλογα με τον κυβισμό της μοτοσυκλέτας), η σωστή συντήρηση, το ΚΤΕΟ όπου απαιτείται και η ασφαλιστική κάλυψη δεν είναι τυπικότητες. Είναι νομικές και ηθικές υποχρεώσεις που προστατεύουν όχι μόνο τον οδηγό αλλά και τους γύρω του.

Το αυτοκίνητο: Χρήσιμο, επίσημο αλλά όχι πάντα πρακτικό

Υπάρχουν φοιτητές που θα επιλέξουν να φέρουν το αυτοκίνητό τους στη νέα πόλη όπου θα μείνουν ή το αυτοκίνητο της οικογένειας. Το αυτοκίνητο προσφέρει άνεση, ευελιξία και ανεξαρτησία, όμως συνεπάγεται ευθύνες και έξτρα κόστος.

Πριν την αναχώρηση, για την πόλη των... σπουδών το αυτοκίνητο χρειάζεται έναν βασικό προέλεγχο: Λάστιχα, υγρά, μπαταρία, ακόμα και αν υπάρχει δεύτερο κλειδί. Η παραμέληση αυτών μπορεί να φέρει μπελάδες. Η οδική βοήθεια και η ασφάλεια πρέπει επίσης να ενημερωθούν για τη νέα διεύθυνση του φοιτητή, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην καλυφθεί σε περίπτωση ανάγκης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως είναι το πάρκινγκ. Πολλά σπίτια δεν έχουν χώρους στάθμευσης πόσο μάλλον τα πανεπιστήμια ή οι σχολές. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν περιορισμένους χώρους στάθμευσης ή ακόμα και πολιτική που αποθαρρύνει τη χρήση αυτοκινήτου. Η έγκαιρη έρευνα για διαθέσιμα πάρκινγκ γύρω από το campus ή στη γειτονιά που θα μείνει ο φοιτητής είναι απαραίτητη.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί και το κόστος. Καύσιμα, διόδια, ασφάλιστρα και συντήρηση μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό ενός νέου φοιτητή.

Η μετακίνηση είναι μέρος της φοιτητικής ζωής

Η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα. Οι παρέες και οι νέες εμπειρίες απαιτούν καθημερινή μετακίνηση. Είτε με λεωφορείο, είτε με δίκυκλο, είτε με αυτοκίνητο, η ασφάλεια και η υπευθυνότητα πρέπει να είναι πάντα μπροστά. Ένα καλά οργανωμένο πλάνο, σωστή ενημέρωση και οι μικρές συνήθειες που καλλιεργούνται από την αρχή κάνουν τη διαφορά. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η ακαδημαϊκή πορεία ξεκινά… από τον δρόμο προς τη σχολή.