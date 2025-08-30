Το «δώρο» του Κυρανάκη στην Άννα Βίσση και ο ενθουσιασμός του κοινού

Μια αλλαγή που θα φέρει νέο ρυθμό στην καθημερινότητα των Αθηναίων, αλλά και… στο νυχτερινό τους πρόγραμμα, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης . Από τις 13 Σεπτεμβρίου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση τα Σαββατοκύριακα, δίνοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών που δυσκολεύονταν να μετακινηθούν τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες.

Πώς θα λειτουργούν τα ΜΜΜ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Μετρό θα εκτελεί δρομολόγια όλο το 24ωρο με συχνότητα που θα προσαρμόζεται ανάλογα με την ώρα και τη ζήτηση, ενώ τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα καλύπτουν βασικές γραμμές και κόμβους μετακίνησης, ώστε η πόλη να παραμένει «ζωντανή» ακόμα και τις μικρές ώρες. Παράλληλα, το τραμ θα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στις βραδινές μετακινήσεις προς και από το παραλιακό μέτωπο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική για μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και φιλική Αθήνα, ειδικά σε μια εποχή που η πόλη φιλοξενεί μεγάλα events και συναυλίες.

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή του μέτρου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς πραγματοποιήθηκαν 26 επιπλέον δρομολόγια σε κάθε γραμμή του Μετρό, εξυπηρετώντας εκτιμώμενο αριθμό 25.000 έως 30.000 επιβατών συνολικά στις δύο γραμμές.

Η «σύμπτωση» με την Άννα Βίσση

Κι αν η ημερομηνία σας φαίνεται τυχαία, μόνο έτσι δεν είναι για τους φανς της Άννας Βίσση . Την ίδια μέρα, στις 13 Σεπτεμβρίου, η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για τη μεγάλη της συναυλία στην Αθήνα.

Να θυμίσουμε ότι πέρσι, η ίδια συναυλία συγκέντρωσε περισσότερους από 65.000 θεατές, μετατρέποντας την πόλη σε ένα τεράστιο πάρτι. Χιλιάδες κόσμος συνέρρευσε για να απολαύσει τη Βίσση, τραγουδώντας μαζί της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Το φαινόμενο αναμένεται να επαναληφθεί και φέτος – ίσως και σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα.

Με την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ, το κοινό θα μπορεί να επιστρέψει άνετα και με ασφάλεια μετά το live, χωρίς την αγωνία του τελευταίου μετρό ή της διαδρομής με ταξί. Έτσι, η πολιτική απόφαση του Κυρανάκη μοιάζει με ένα… άτυπο δώρο στην Άννα Βίσση και στο φανατικό της κοινό.

Μια νέα εποχή για την Αθήνα

Η ταύτιση των δύο γεγονότων δίνει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: από τις 13 Σεπτεμβρίου η πρωτεύουσα θα αρχίσει να «αναπνέει» διαφορετικά, πιο ελεύθερα, πιο σύγχρονα. Και η πρώτη μεγάλη βραδιά που θα το αποδείξει, θα είναι εκείνη της Άννας Βίσση, με τα ΜΜΜ να μοιράζονται τον ίδιο ρυθμό με τα τραγούδια της.