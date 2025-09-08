Άννα Βίσση σε Νίκο Καρβέλα: «Μαζί σου πάντα στα Πάντα!»

Όταν ακούς Άννα Βίσση, το μυαλό σου πάει -σχεδόν- συνειρμικά και στον Νίκο Καρβέλα, αφού οι δύο τους -πέρα από τον γάμο και την οικογένεια που δημιούργησαν- έχουν καταφέρει να χτίσουν έναν τεράστιο μύθο γύρω από αυτούς και μια μεγάλη και επιτυχημένη καριέρα χρόνων!

«Μεγαλώνεις μεγαλώνοντας»

Ο Νίκος Καρβέλας γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1951 και ανήμερα των γενεθλίων του η Άννα Βίσση μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας χαρακτηριστικά στο Instagram: «Μεγαλώνεις μεγαλώνοντας… Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου».

«Ο άνθρωπός μου»

Όμως και ο Καρβέλας έχει εκφραστεί στο παρελθόν με τρυφερά λόγια για τη Βίσση. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2024 είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή «Μεγάλη εικόνα» του MEGA: «Καμία Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η Άννα Βίσση. Γι’ αυτό και άλλωστε δεν την άλλαξα ποτέ, δεν πήγα να ζητήσω κάποια άλλη τραγουδίστρια. Της έλεγα, Αννούλα τώρα κάνουμε αυτό, τώρα θα κάνουμε του Δαίμονες, ήταν παντού. Οπότε ήταν ο άνθρωπός μου».

«Βισσικό» ΣΚ

Μετά τη sold out (και μάλιστα σε μόλις 4 ημέρες) συναυλία της Άννας Βίσση το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο προστέθηκε άλλη μία για την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00 και έτσι οι φαν της τραγουδίστριας έχουν περισσότερες ευκαιρίες να δουν την αγαπημένη τους σταρ, καθώς υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια.

Υπενθυμίζουμε πως μέρος των εσόδων από τις δύο αυτές συναυλίες θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».