Άννα Βίσση: Το Flash στις πρόβες στο Καλλιμάρμαρο - Τεχνικοί και συνεργάτες υπ' ατμόν ( video )

Δύο ημέρες έμειναν προτού η μεγάλη σταρ, που ακούει στο όνομα Άννα Βίσση, ανέβει στην σκηνή του Καλλιμάρμαρου και δώσει τον καλύτερό της εαυτό - όπως κάνει σε κάθε της εμφάνιση άλλωστε - μπροστά στους 130.000 θεατές που αναμένεται να κατακλύσουν τον χώρο.

Το Flash βρέθηκε στις πρόβες και διαπίστωσε ότι ακούραστη η αγαπημένη τραγουδίστρια βρίσκεται εκεί πολλές ώρες προκειμένου να διαπιστώσει ότι όλα θα είναι στην εντέλεια πριν τις δυο μεγάλες συναυλίες που θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Όλοι ήταν υπ' ατμόν... τεχνικοί, χορευτές και συνεργάτες, καθώς κάθε άρτια εμφάνισή της είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.

Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες της Άννας Βίσση πριν τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Σάββατο 13/9 pic.twitter.com/4bQ5BFkhN0 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 11, 2025

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέρος των εσόδων από τις δύο αυτές βραδιές θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».