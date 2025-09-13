Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μετά το περσινό sold out που άφησε ιστορία, η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο για δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή (14/9), με το κοινό να απολαμβάνει το εντυπωσιακό σόου της «απόλυτης σταρ» ζωντανά στη σκηνή.

Η ερμηνεύτρια παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένες παλιές επιτυχίες με νέα τραγούδια, σε μια μουσική γιορτή μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές της. Σημαντικό είναι ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του.

Για ακόμη μία φορά ξεχωριστή η σύνδεση της Άννας Βίσση με τους θαυμαστές της pic.twitter.com/GLJpKNy4mh — Flash.gr (@flashgrofficial) September 13, 2025

Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η συναυλία ξεκίνησε στις 21:00, με το Καλλιμάρμαρο να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο μουσικό σκηνικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως και τις δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, προβλέπεται να παρακολουθήσουν συνολικά 130.000 άτομα.

Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια που έχει καταφέρει με το ταλέντο και τον χαρακτήρα της να λατρευτεί από το κοινό και να αποθεωθεί από τους συναδέλφους της, είχε δώσει και τον Οκτώβριο του 2024 μία μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, με πάνω από 60.000 θεατές.

Για το κοινό που θα δώσει το «παρών» στις συναυλίες, σημειώνεται ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο εξυπηρετείται από τους σταθμούς Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», αλλά και από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.