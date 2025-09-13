Χαμός στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Το αδιαχώρητο στους γύρω δρόμους

Μετά το περσινό sold out που άφησε ιστορία, η Άννα Βίσση επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο για δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή (14/9), με το κοινό να ανυπομονεί να απολαύσει ξανά την «απόλυτη σταρ» ζωντανά στη σκηνή.

Η ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένες παλιές επιτυχίες με νέα τραγούδια, σε μια μουσική γιορτή μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές της. Σημαντικό είναι ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του.

Ήδη, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η συναυλία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00, με το Καλλιμάρμαρο να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο μουσικό σκηνικό.

Παράλληλα, το αδιαχώρητο επικρατεί στους δρόμους γύρω από το στάδιο, ενώ προβλέπεται πως και τις δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, θα παρακολουθήσουν συνολικά 130.000 άτομα.

Για το κοινό που θα παρακολουθήσει τις συναυλίες, σημειώνεται ότι το Στάδιο εξυπηρετείται από τους σταθμούς Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», αλλά και από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

Πρώτα χορός και μετά τραγούδι

Τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση, το Σάββατο και την Κυριακή, θα ανοίξει η DJ Myrophora που με τις μουσικές της θα ξεσηκώσει το κοινό πριν ανέβει στη σκηνή η ντίβα της εγχώριας σόουμπιζ. «Και φέτος λοιπόν θα έχω πάλι την τιμή να ανοίξω τις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο 13-14 Σεπτεμβρίου. Περιμένω πως και πως να σας δω και να χορέψω μαζί σας», έγραψε η Myrophora στο Instagram.