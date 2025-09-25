Άννα Βίσση: «Έφαγα δύο κιλά ποπ κορν, αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να μην προσέχω»

Η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» πέτυχε την Άννα Βίσση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν αναχωρήσει για Θεσσαλονίκη. Η τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στις δύο συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και στην κούραση που της προξένησαν. «Έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έγινε, κουραστεί εννοώ σωματικά από τις δύο συναυλίες, αλλά μέσα μου είμαι πολύ καλά! Τι να πω εγώ, το είπαν τα γεγονότα!

Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό και γεμάτο. Είπα τη λέξη δικαίωση και την επαναλαμβάνω. Για μένα ήταν τρομερό αυτό που συνέβη και χαίρομαι που ο κόσμος μου το δίνει με τόση γενναιοδωρία και απλόχερα. Σίγουρα ξέρω ότι συνεχίζω να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι που έχω την ίδια, ίσως και παραπάνω όρεξη από ποτέ».

«Κάνουμε και τις ατασθαλίες μας»

Η Βίσση έδωσε και τις δικές της συμβουλές για ξεκούραση, που όμως δεν της τηρεί πάντα κατά γράμμα. «Πρώτα από όλα πρέπει να κοιμάσαι! Ο ύπνος είναι το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι αποκαθιστά την κούρασή μου. Επίσης είναι γνωστό ότι είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να τρέφομαι καλά. Εντάξει, κάνουμε και τις ατασθαλίες μας.

Την επόμενη μέρα του Καλλιμάρμαρου με ρώτησαν τι θες να σου κάνουμε και τους είπα να με πάτε σινεμά! Εκεί έφαγα δύο κιλά ποπ κορν! Γενικά όμως προσέχω πάρα πολύ. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην προσέχω! Κι επειδή ξεκινούσα τις εμφανίσεις μου και στη Θεσσαλονίκη πολύ σύντομα θα προτιμούσα να είχα ξεκουραστεί, αλλά και η Θεσσαλονίκη με αποζημίωσε στην κούρασή μου και τους ευχαριστώ όλους πολύ!»