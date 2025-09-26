Flash back: Όταν η παγιέτα της Άννας Βίσση συνάντησε το κοστούμι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Η δεκαετία του ’80 υπήρξε εκρηκτική για το ελληνικό τραγούδι· μια εποχή όπου οι καλλιτέχνες δεν έφτιαχναν απλώς επιτυχίες, αλλά έγραφαν ιστορία. Η φωτογραφία που ξαναφέρνουμε στο φως το αποδεικνύει: ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Νίκος Καρβέλας με κοστούμι και γραβάτα –σχεδόν κόντρα στην εικόνα της ροκ ανατροπής που κουβαλούσαν– και στο κέντρο η Άννα Βίσση με καστανά μαλλιά και λαμπερή παγιέτα, να κλέβει τα βλέμματα.

Δεν είναι συναυλία, δεν είναι σκηνή· είναι μια συνάντηση, πιθανότατα σε εγκαίνια ή γιορτή, που όμως μοιάζει να κουβαλά όλη τη λάμψη μιας γενιάς. Γιατί οι τρεις τους δεν ήταν απλώς καλλιτέχνες· ήταν οι φωνές και οι δημιουργίες που έδωσαν ήχο σε μια εποχή.

Η αρχή τριών λαμπρών πορειών

Η Άννα Βίσση , ήδη σε ανοδική πορεία, είχε αρχίσει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού με το άγγιγμα του Καρβέλα. Ο Παπακωνσταντίνου, με το δικό του στίγμα, έφερνε στο προσκήνιο τον πιο εκρηκτικό, κοινωνικό και πολιτικοποιημένο ροκ ήχο. Και κάπου εκεί, στα πρώτα τους βήματα, είχαν ήδη συναντηθεί: από τις μπουάτ της Πλάκας και τη «Διαγώνιο» μέχρι τον «Ύμνο του φοιτητή – διαδηλωτή» σε δισκάκι 45 στροφών, οι φωνές τους είχαν βρεθεί δίπλα-δίπλα πριν χαράξουν τις δικές τους ξεχωριστές διαδρομές.

Η φωτογραφία αυτή είναι κάτι παραπάνω από μια τυχαία στιγμή. Είναι το αποτύπωμα μιας Ελλάδας που άλλαζε, μιας μουσικής σκηνής που άνθιζε, μιας παρέας καλλιτεχνών που δεν ακολουθούσαν το ρεύμα, το δημιουργούσαν.

Η εικόνα είναι από τη σελίδα Ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια 80-90-00's στο facebook