Το «όνειρο» της Βίσση για την μαγική συναυλία και οι διάσημοι θαυμαστές της που την αποθέωσαν

Δύο ημέρες μαγικές που δεν θα ξεχάσει έζησε η Άννα Βίσση, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου για να την αποθεώσει, στις άρτια οργανωμένες συναυλίες που μέρος των εσόδων τους θα διατεθεί για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ.

Συνάδελφοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές όλοι ήταν εκεί για να απολαύσουν την απόλυτη σταρ.

Ελένη Φουρέιρα, Γιώργος Αρσενάκος / φωτογραφία NDP

Χριστίνα Κοντοβά-Αθηνά Οικονομάκου-Κωνσταντίνος Δέδες / φωτογραφία NDP

Αντώνης Σρόιτερ-Ιωάννα Μπούκη / φωτογραφία NDP

Η Άννα Βίσση θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για την μεγάλη αγάπη που της έδειξε, έκανε ένα story στο instagam και έγραψε: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω, κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές και πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά, στόματα παθιασμένα να τραγουδούν! Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση, ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα».

φωτογραφία instagram

Αγγελική Νικολούλη / φωτογραφία NDP

Ελεονώρα Μελέτη φωτογραφία NDP

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Λάκης Γαβαλάς / φωτογραφία NDP