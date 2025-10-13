Άννα Βίσση: «Πετάει» για συναυλία στο Παρίσι - Ο Ψινάκης... αεροσυνοδός στο τζετ

Την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, η Άννα Βίσση θα φωτίσει με τη λάμψη της τον συναυλιακό χώρο Salle Pleyel Paris που βρίσκεται στο 8o διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, πρωτολειτούργησε στις 18 Οκτωβρίου 1927 και είναι χωρητικότητας περίπου 2.500 ατόμων!

Η τραγουδίστρια περιμένει όλο ανυπομονησία να εμφανιστεί στους Ευρωπαίους θαυμαστές της (κυρίως Έλληνες και Κύπριους) που είτε μένουν στη Γαλλία, είτε σε άλλες κοντινές χώρες και θα μετακινηθούν προς το Παρίσι για να ζήσουν κάτι από αυτά που έζησαν οι περίπου 130.000 θεατές που την απόλαυσαν στο Καλλιμάρμαρο τις δύο μαγικές βραδιές του Σεπτεμβρίου.

Μοιράζει προσκλήσεις

Ο Ηλίας Ψινάκης -που είναι μεγάλο πειραχτήρι- κατάφερε να εξασφαλίσει 10 προσκλήσεις για τη μεγάλη αυτή συναυλία και θα τις δωρίσει σε φίλους της Άννας μετά από κλήρωση. Για να γίνει το promo αυτής της δράσης ο Ψινάκης και η Βίσση επιβιβάστηκαν σε learjet και έστησαν ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο με εκείνον, ως μέλος του πληρώματος καμπίνας, να σερβίρει την αγαπημένη του φίλη!

«Θα πεταχτούμε με την Άννα Βίσση και την παρέα μου στο Παρίσι και θα δούμε και τη συναυλία της. Επειδή γουστάρει πολύ το Γηροκομείο μου έκανε ένα μεγάλο δώρο. Μου έδωσε 10 προσκλήσεις για τη συναυλία της. Όποιος από τους φίλους μας στο Γηροκομείο θέλει -και είναι στο Παρίσι- είστε καλεσμένοι μας, της Άννας κι εμένα. Στείλτε μου για να σας δώσω τις προσκλήσεις και θα τα πούμε από κοντά αγαπημένοι μου φίλοι», έγραψε στο Instagram και η βραδιά τους συνεχίστηκε με γέλια και πλάκα…