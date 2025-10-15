Άννα Βίσση: Τα λόγια συγκίνησης και η βράβευση για την επιτυχημένη πορεία της στη μουσική

Η Άννα Βίσση παρέλαβε το βραβείο Συνολικής Προσφοράς για την πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία της στη μουσική στα 20α βραβεία Madame Figaro που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.

Η απονομή έγινε από την Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη. «Πώς λέμε σαν στο σπίτι μας; Έτσι αισθάνομαι πάντα. Όταν τραγουδάω δεν ξεχνάω τα λόγια, αλλά όταν θέλω να μιλήσω δεν τα πάω πολύ καλά γι’ αυτό θα μου επιτρέψετε να βγάλω τις σημειώσεις μου…

Όταν παίρνεις ένα τέτοιο βραβείο δεν πρέπει να ξεχνάς και να αψηφάς πράγματα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ξέχασα τα γυαλιά μου. Βλέπω ευτυχώς ακόμα…», είπε χαριτολογώντας η τραγουδίστρια για να σπάσει τον πάγο.

«Μου χαρίζετε τη δικαίωση»

«Τα βραβεία είναι μια απόδειξη αναγνώρισης των επιτευγμάτων μας, των κατορθωμάτων μας και ένα δείγμα πολιτισμού από τον άνθρωπο προς τον άνθρωπο! Πιστεύω πως είναι λόγος και στόχος ζωής να προσπαθούμε συνέχεια να γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και αυτό να επιβραβεύεται.

Από τότε που άρχισα να τραγουδάω, ευτυχώς θυμάμαι ακόμα, 52 χρόνια πριν, έχω κερδίσει πάρα πολλά βραβεία και όπως είπα και φέτος στο Καλλιμάρμαρο: αυτό που μου χαρίζετε είναι η δικαίωση και ο νοών νοείτω. Δικαίωση, μια πολύ σπουδαία λέξη γιατί όλοι δίνουμε τις μάχες μας και ειδικά εμείς οι γυναίκες έχουμε δεχτεί και συνεχίζουμε να δεχόμαστε πυρά από κριτική, ρατσιστική θα την έλεγα κιόλας , σε σχέση με την ηλικία, την εμφάνιση, την αντοχή, την ικανότητα, τη σεξουαλικότητα και πάει λέγοντας…»

«Να κάνεις το σωστό λάθος στη ζωή σου»

Το να νικάς αυτές τις μάχες που δίνεις απαιτεί -κατά τη γνώμη μου- δύναμη πνεύματος και κυρίως πίστη στον εαυτό μας. Από μωρό παιδί, πάντα είχα αυτοπεποίθηση.

Μπορεί μικρή να με έλεγαν τρελή με μια βούρτσα στο χέρι μπροστά από τον καθρέφτη, αλλά εγώ είχα την πίστη στον εαυτό μου και μεγαλώνοντας ήθελα να κάνω και να είμαι πάντα αυτή που ήμουν κι ας φαινόταν πολλές φορές λάθος για τους άλλους! Αλλά εκεί κρύβεται και το σωστό. Θα έλεγα χαρακτηριστικά: να κάνεις το σωστό λάθος στη ζωή σου! Εν ολίγοις να είσαι ο εαυτός σου και ποτέ να μην σε προδώσεις!

Όσα βραβεία κι αν έχω εισπράξει στη ζωή μου, το σπουδαιότερο βραβείο μου το χαρίσατε εσείς, ο κόσμος κρατώντας με στην κορυφή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ζητώντας μου με τον τρόπο σας να γίνομαι καλύτερη και να ΑΝΝΑγεννιέμαι».