Βίσση: Το νέο super hit «Εξαίρεση» κυκλοφόρησε σήμερα, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα στο Hotel Ερμού

Η Άννα Βίσση κάνει την «Εξαίρεση» που επιβεβαιώνει τον κανόνα της, με ακόμα ένα τραγούδι – τεράστια επιτυχία με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Η «Εξαίρεση» είναι μια avant garde ρούμπα με ethnic στοιχεία, ένα δυνατό μουσικό κράμα όπως εκείνα που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας καθιέρωσαν τη δεκαετία ‘90 και τα έκαναν τάση που διαρκεί μέχρι σήμερα.

Η «Εξαίρεση» που μεταδίδεται από επιλεγμένα ραδιόφωνα από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί από την Panik Gold σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Όσο για τις εμφανίσεις της; Η Άννα Βίσση γιορτάζει 10 συνεχόμενα χρόνια στο «Hotel Ερμού» καθώς από τις 5 Δεκεμβρίου η κορυφαία καλλιτέχνιδα και οι εξαιρετικοί μουσικοί της επανέρχονται στην απόλυτη live εμπειρία που οι ίδιοι δημιούργησαν και καθιέρωσαν από το 2015 κι έγιναν θεσμός, γράφοντας κάθε χρόνο ιστορία.

Να αναφέρουμε επίσης ότι η Άννα Βίσση καταρρίπτει ακόμη ένα ρεκόρ - με πέντε τραγούδια της να βρίσκονται ταυτόχρονα στο Top 50 του ελληνικού ραδιοφωνικού airplay - κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε Έλληνα καλλιτέχνη, ενώ το «Σε περίπτωση που» εξακολουθεί να προκαλεί φρενίτιδα στους θαυμαστές της, μιας και κάθε καινούργιο της τραγούδι επιβεβαιώνει το αστείρευτο ταλέντο και την δημιουργικότητά της.