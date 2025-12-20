Γενέθλια επί σκηνής για την Άννα Βίσση: Η συγκινητική έκπληξη της Σοφίας Καρβέλα και το τρυφερό φιλί

Γενέθλια έχει σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, η Άννα Βίσση. Κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής της εμφάνισης στο Hotel Ermou, η αγαπημένη τραγουδίστρια δέχτηκε μια τρυφερή έκπληξη από την κόρη της Σοφία Καρβέλα και τα δύο της εγγόνια. Ενώ το πρόγραμμα εξελισσόταν κανονικά, η Σοφία Καρβέλα ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Νίκο και τον Νέστορα, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα γεμάτη κόκκινα τριαντάφυλλα. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, καθώς όλοι αντιλήφθηκαν πως η στιγμή ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην Άννα Βίσση και στα γενέθλιά της.

Το τρυφερό φιλί μητέρας και κόρης

Η Άννα Βίσση και η Σοφία Καρβέλα αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα. Οι θαμώνες του Hotel Ermou ένωσαν τις φωνές τους, τραγουδώντας και ευχόμενοι «χρόνια πολλά» στη δημοφιλή τραγουδίστρια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής.

Το μήνυμα της Άννας Βίσση

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Άννα Βίσση μοιράστηκε τις σκέψεις της μέσα από τα Instagram Stories της, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα «αναπόφευκτα» γενέθλιά μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε».