Άννα Βίσση: «Birthday Party» στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και χριστουγεννιάτικο δώρο για τα 68 της χρόνια

Η Άννα Βίσση γίνεται 68 χρόνων και το γιορτάζει στο Μεγάλο κανάλι! Η τελευταία μεγάλη συναυλία της Ελληνίδας σταρ στο Καλλιμάρμαρο έρχεται το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22.10, ανήμερα των γενεθλίων της, αποκλειστικά στο MEGA!

Απρόβλεπτη και εκρηκτική

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα το κανάλι μεταδίδει για πρώτη φορά τη βραδιά που έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο, σαν δώρο προς όλους τους φΑΝΝΑτικούς θαυμαστές της! Πρόκειται για την τελευταία συναυλία - ορόσημο της Άννας Βίσση που έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 και παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους σε έναν κοινό παλμό.

Ερμηνείες που καθηλώνουν

Η Άννα Βίσση μοιράζεται με τον κόσμο μια μουσική εμπειρία που συνδέει δεκαετίες δημιουργίας. Καθηλωτικές ερμηνείες, τραγούδια που αφηγούνται μικρές και μεγάλες στιγμές και αποτυπώνουν τη διαδρομή μιας καλλιτέχνιδας, που συνεχίζει να εξελίσσεται, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη, την αμεσότητα και την ερμηνευτική της δεινότητα.

Κάτι σαν Ρεβεγιόν

Οι τηλεθεατές του MEGA θα ζήσουν την Άννα Βίσση όπως πραγματικά είναι στη σκηνή: απρόβλεπτη, εκρηκτική και αφοπλιστικά αληθινή. Η Άννα Βίσση ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό της σε ένα φαντασμαγορικό show, που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια δίνοντάς τους νέα ορμή και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα είναι κάτι σαν Ρεβεγιόν Χριστουγέννων, που ήρθαν νωρίτερα ώστε η Βίσση να σβήσει τα 68α κεράκια της παρέα με τους θαυμαστές της σε όλη την Ελλάδα!