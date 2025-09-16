Βίσση: «Τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα, κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου»

Οι δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο έγιναν talk of the town και πολλοί κατά καιρούς σχολιάζουν την αστείρευτη ενέργειά της πάνω στην σκηνή, καθώς επί 3,5 ώρες δίνει το 100% του εαυτού της και δείχνει ακούραστη, ξεπερνώντας κάθε φορά κάθε προηγούμενη εμφάνιση. Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και εξομολογήθηκε:

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα - κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου - τι να πουν;

Πρέπει να είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά φέτος. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι να φτάνω στο πέταλο. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να πιέσω ποτέ τον εαυτό μου, ούτε να φαίνομαι απελπισμένη γι αυτό που κάνω».