Άννα Βίσση: Ταξίδι αστραπή στη Νέα Υόρκη - Το νέο κούρεμα και η συνάντηση με τα εγγονάκια της

Τι θέλει μια γιαγιά για να είναι ευτυχισμένη; Να βλέπει το παιδί της και τα εγγόνια της. Στην περίπτωση της Άννας Βίσση βέβαια ευτυχία εκτός από παιδιά και εγγόνια είναι να έχεις επίσης μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα, πολλά και διαχρονικά σουξέ και να μπορείς να πετάγεσαι μέχρι τη Νέα Υόρκη ακόμη και για ένα κούρεμα!

Οικογενειακές ιστορίες με τρίχες

Η Βίσση δεν σταματά να μας εκπλήσσει γιατί τη μία μέρα μπορεί να τη δεις να δίνει συναυλίες στο εξωτερικό, την επόμενη να τρώει ποπ κορν στην Αθήνα, μετά να επισκέπτεται τους συγγενείς της στην Κύπρο και μετά από μερικά 24ωρα να κουρεύεται στην αμερικανική μεγαλούπολη. Αλλά πάλι θα πει κανείς, αυτό κάνει την Άννα απόλυτη.

Άννα Βίσση: Ταξίδι αστραπή στη Νέα Υόρκη - Το νέο κούρεμα, η συνάντηση με τα εγγονάκια της και την κόρη της. pic.twitter.com/l7h0V7Unod — Flash.gr (@flashgrofficial) November 10, 2025

Η τραγουδίστρια πετάχτηκε λοιπόν μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να συναντήσει τα εγγονάκια της που λατρεύει και δεν τους χαλάει χατίρι, αλλά και την αγαπημένη της Σοφία. Κάπου εκεί ανάμεσα σε οικογενειακές συζητήσεις, γεύματα, βόλτες και καλοπέραση, κατάφερε να στριμώξει και ένα κουρεματάκι.

Καλά, μην φανταστείτε πως της έκανε κάτι εξτρίμ και πολύ κοντό, ίσα ίσα που πήρε λίγο τις άκρες, η ανανέωση όμως ήταν εμφανής και τώρα όλοι ασχολούμαστε με τα μαλλιά της. Γιατί μια σταρ κάνει ακριβώς αυτό: σε βάζει να ασχοληθείς ακόμη και με τις τρίχες της! Γιατί; Μα, γιατί μπορεί!