Συνεργασία Βίσση – Βανδή: Τι αποκαλύπτει η Δέσποινα και τι θέλει για τη μαρκίζα

Με λόγια που δεν είχαν τίποτα το προσποιητό και με συγκίνηση που δεν κρύφτηκε, η Δέσποινα Βανδή μίλησε για μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων ετών. Καλεσμένη στον Τετ α Τετ του Τάσος Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου, η τραγουδίστρια αποκάλυψε το παρασκήνιο της ιστορικής τηλεοπτικής της συνάντησης με την Άννα Βίσση στα πλατό του Just the 2 of us.



Η Δέσποινα δεν μάσησε τα λόγια της. Περιέγραψε τη βραδιά που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό ως «μεγάλη στιγμή», όχι μόνο για την ίδια αλλά και για την ελληνική τηλεόραση συνολικά. Μίλησε για τη φόρτιση, τη συνειδητοποίηση της στιγμής και το βάρος της ιστορίας που κουβαλούν και οι δύο. Γιατί, καλώς ή κακώς, Βίσση και Βανδή δεν συναντήθηκαν απλώς μπροστά στις κάμερες. Έκλεισαν έναν κύκλο δεκαετιών με βλέμματα, χαμόγελα και μια κοινή σιωπή που έλεγε περισσότερα από χίλιες δηλώσεις.

Όταν η συζήτηση πήγε στο «καυτό» ερώτημα –αν θα υπάρξει τελικά συνεργασία των δύο μεγάλων κυριών της ελληνικής μουσικής– η Δέσποινα ήταν ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει, προς το παρόν, κάποια συμφωνημένη συνεργασία. Όμως άφησε το παράθυρο ορθάνοιχτο. Με τρόπο που δεν χρειάζεται μετάφραση, άφησε να εννοηθεί ότι κάτι μπορεί να ετοιμάζεται. Και αυτό, από μόνο του, αρκεί για να φουντώσει τις προσδοκίες.



Η πιο ηχηρή ατάκα, ωστόσο, ήρθε στο τέλος. Η Δέσποινα ξεκαθάρισε πως, αν και όταν συμβεί, η μαρκίζα θα γράφει Βίσση – Βανδή και όχι το αντίστροφο. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Χωρίς ανταγωνισμούς. Με τη σαφήνεια που έχουν μόνο όσοι ξέρουν ακριβώς ποιοι είναι και τι εκπροσωπούν. Και κάπου εκεί, το κοινό χαμογέλασε. Γιατί αυτή τη φορά, δεν μίλησαν οι φήμες. Μίλησαν οι ίδιες.