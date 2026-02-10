Άννα Βίσση: Ιδρύει τη δική της βιομηχανία μουσικής και θεάματος – Το παρασκήνιο

Λίγες ημέρες μετά την είδηση-βόμβα ότι η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panic Records των Πάρη Λάτση Κασιδόκωστα – Γιώργου Αρσενάκου, γίνεται ξεκάθαρο ότι η τραγουδίστρια δεν αλλάζει απλώς εταιρεία. Αλλάζει μοντέλο. Η Βίσση περνά σε πλήρως αυτόνομη πορεία, με έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης και όπως φαίνεται, ολόκληρης της αλυσίδας του θεάματος.

Νέα δισκογραφική στέγη με σφραγίδα Κούστα

Τα επόμενα τραγούδια της θα κυκλοφορούν από εταιρεία που συνδέεται με τη Δήμητρα Κούστα – Μέρμηγκα, σύζυγο του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Βίσση αποχωρεί και από το Hotel Ermou, ενώ από την επόμενη σεζόν μετακομίζει στο Αθηνών Αρένα, το οποίο απέκτησε ο Γιάννης Κούστας έναντι περίπου 20 εκατ. ευρώ, με στόχο τη μετατροπή του σε έναν υπερσύγχρονο χώρο διασκέδασης.

Η Vission Music και το deal στο ΓΕΜΗ

Στο ΓΕΜΗ καταχωρίστηκε τη Δεύτερα(10/2) ακόμη μία εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την ευρύτερη συνεργασία Βίσση – Κούστα. Πρόκειται για τη Vission Music, προφανή αναφορά στο όνομα της τραγουδίστριας.



Η εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 18.000 ευρώ και έδρα τα γραφεία της ναυτιλιακής του Γιάννη Κούστα στην Ακτή Κονδύλη. Το 90% ανήκει στην εταιρεία SOTEL NAVIGATION S.A., συμφερόντων Κούστα, ενώ η Άννα Βίσση κατέχει το 10%, μέσω εξωκεφαλαιουχικής εισφοράς διάρκειας 20 ετών.

Διαχειρίστρια ορίστηκε η αδελφή της τραγουδίστριας, Νίκη Μπούφη Βίσση.

Τι θα κάνει η εταιρεία – όχι μόνο τραγούδια

Ο σκοπός της Vission Music δεν περιορίζεται στη δισκογραφία. Περιλαμβάνει:

παραγωγή και ηχογράφηση μουσικών έργων

μουσικές εκδόσεις και live recordings

διοργάνωση και παραγωγή συναυλιών και καλλιτεχνικών events

διαχείριση και προώθηση καλλιτεχνών

ψηφιακή διανομή περιεχομένου

συμβουλευτικές υπηρεσίες στον χώρο της ψυχαγωγίας

Και εδώ έρχεται το twist: προβλέπεται και δραστηριοποίηση στα media. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά περιοδικά, έντυπα, βιβλία, αλλά και να εμπλέκεται σε ραδιόφωνα, τηλεοπτικούς σταθμούς ή χώρους νυχτερινής διασκέδασης.

Καθετοποίηση με Βίσση στο κέντρο

Το παζλ δείχνει ολοκάθαρο. Άννα Βίσση και Δήμητρα Κούστα χτίζουν ένα καθετοποιημένο σχήμα στον χώρο της μουσικής και του θεάματος, με τη σταρ στο επίκεντρο, αλλά και με στρατηγική προσέλκυσης και άλλων καλλιτεχνών. Ένα «όλα σε ένα»: τραγούδι, σκηνή, παραγωγή, προβολή, media.

Και δεύτερη εταιρεία live events

Δεν είναι η μόνη κίνηση. Τον Δεκέμβριο η Δήμητρα Κούστα ίδρυσε και την D&A LIVE CONCERTS SINGLE MEMBER P.C., εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση και προβολή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και πολιτιστικών events.