Coca-Cola HBC: Διψήφια αύξηση κερδοφορίας και μέρισμα €1,20 ανά μετοχή

Η Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ως εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με έμφαση στην ανάπτυξη και βασικός εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company. Την άνοδο στα έσοδα έδωσαν κυρίως τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 11,5%. Η επέκταση στην Αφρική με την Coca-Cola Beverages Africa.

Πρόταση για μέρισμα €1,20 ανά μετοχή (+17%), με διανεμόμενα κέρδη (payout) 44%

Οργανική αύξηση εσόδων κατά 8,1%, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Οργανική αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 2,8%, με κύριους μοχλούς: Αναψυκτικά (Sparkling): +2,5% και ενεργειακά ποτά (Energy): +28,3%

Αύξηση οργανικών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 5,1%, χάρη στις πρωτοβουλίες revenue growth management και στα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού

Αναφερόμενα έσοδα αυξημένα κατά 7,9% στα €11,6 δισ.

Άνοδος μεριδίου αξίας κατά 80 μονάδες βάσης στην κατηγορία NARTD, καταγράφοντας την έκτη συνεχόμενη χρονιά αυξημένων μεριδίων αγοράς.

Κερδοφορία

Οργανική αύξηση κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 11,5%

Συγκρίσιμα EBIT €1,36 δισ., αυξημένα κατά 13,8% σε αναφερόμενη βάση

Βελτίωση περιθωρίου EBIT κατά 60 μ.β. στο 11,7%

Αύξηση μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 70 μ.β. στο 36,8%

Λειτουργικά έξοδα +10 μ.β. ως ποσοστό των εσόδων, λόγω αυξημένων επενδύσεων marketing

Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) στο 19,4%, αυξημένη κατά 100 μ.β.

Επιδόσεις ανά γεωγραφικό τομέα

Established markets: Οργανικά έσοδα +2,3% και σταθεροί όγκοι, πίεση EBIT (-2,8%) λόγω αυξημένων επενδύσεων

Developing markets: Οργανικά έσοδα +6,1% και Οργανικά EBIT +5,6%

Emerging markets: Οργανικά έσοδα +13,2% και Οργανικά EBIT +23,2%, με αιχμή την Αφρική

Κέρδη ανά μετοχή – Ταμειακές ροές – Μερισματική πολιτική

Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή +19,7% στα €2,72

Ελεύθερες ταμειακές ροές €700 εκατ., παρά την αύξηση επενδύσεων (capex)

Καθαρός δανεισμός / EBITDA στο 0,7x

Πρόταση για μέρισμα €1,20 ανά μετοχή (+17%), με payout 44%

Οπως δήλωσε ο CEO της Coca-Cola HBC AG, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, «είμαι περήφανος που πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στην εστιασμένη υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Μέσα από συνειδητές επιλογές για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μας 24/7, καταγράψαμε αυξημένα μερίδια και αύξηση όγκων στις κατηγορίες προτεραιότητας, Αναψυκτικά και Ενεργειακά.

Συνεχίσαμε στοχευμένες επενδύσεις σε εξειδικευμένες δυνατότητες, με έμφαση σε ψηφιακές λύσεις, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να υποστηρίξουμε τμηματοποιημένη εκτέλεση και ανάπτυξη. Ευχαριστώ θερμά τις ομάδες μας για τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή τους, καθώς και τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες για τη συνεχή στήριξή τους.

Ενισχύσαμε τις συνεργασίες με τους πελάτες μας, δημιουργώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε στους στόχους Mission 2025 και NetZero by 40. Μέσω του Ιδρύματος Coca-Cola HBC, προσφέραμε ουσιαστική στήριξη σε κοινότητες που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες στις αγορές μας.

Το 2025 ανακοινώσαμε επίσης τη σημαντική εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa. Με παρουσία στη Νιγηρία εδώ και σχεδόν 75 χρόνια και την προσθήκη της Αιγύπτου πριν από τέσσερα χρόνια, διαθέτουμε βαθιά γνώση της αφρικανικής αγοράς και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Παρότι αναμένουμε ότι το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα παραμείνει απαιτητικό το 2026, έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας, στο μοναδικό χαρτοφυλάκιο 24/7 και στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο έναντι των μεσοπρόθεσμων στόχων μας.»