ΒΙΚΟΣ COLA και VS Hospitality Group: Game-Changer στην Ελληνική Εστίαση

Σε μία συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα της ελληνικής αγοράς, εστίασης και γαστρονομίας, η ΒΙΚΟΣ COLA ενώνει τις δυνάμεις της με τον Όμιλο Σταθοκωστόπουλου (VS Hospitality Group), τον πλέον καταξιωμένο και δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο στον χώρο της εστίασης στην Ελλάδα. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2025 και πλέον ο καταναλωτής απολαμβάνει μία παγωμένη ΒΙΚΟΣ COLA στα κορυφαία καταστήματα του ομίλου.

Η πρόσφατη επένδυση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων σε μια υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής γυάλινων φιαλών, ειδικά σχεδιασμένων για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γαστρονομίας και του fine dining, έφερε τη ΒΙΚΟΣ Cola κοντά στις απαιτήσεις της υψηλής αισθητικής του Ομίλου και τελικά την κατάκτηση της αποκλειστικής χρήση της ΒΙΚΟΣ COLA στα premium εστιατόρια, bar-restaurants, live stages, beach bars, καθώς και σε ιστορικά καταστήματα-ορόσημα όπως στην Πλάκα, το κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή που ανήκουν στον Όμιλο VS Hospitality.

Η συνεργασία ωστόσο, επεκτείνεται σε όλο το εύρος της γκάμας των προϊόντων ΒΙΚΟΣ, από το Νο 1 σε προτίμηση φυσικό μεταλλικό νερό και τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά ΒΙΚΟΣ, έως τη σειρά ΒΙΚΟΣ mixers (Tonic, Σόδα, Pink Grapefruit).

Σε αυτό το πλαίσιο, το positioning της ΒΙΚΟΣ COLA ως ελληνικό προϊόν με σαφή ταυτότητα και σύνδεση με τον τόπο, αποκτά μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνδυάζει την αυθεντική συνταγή, την υψηλή ποιότητα παραγωγής, το φυσικό μεταλλικό νερό και γεύση που ξεχωρίζει, προσφέροντας μία premium εμπειρία κατανάλωσης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Σταθοκωστόπουλου αποτελεί στρατηγικό σταθμό στην πορεία μας προς την κορυφή της ελληνικής αγοράς εστίασης. Η επιλογή της ΒΙΚΟΣ COLA από τον μεγαλύτερο όμιλο του κλάδου δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία, είναι η απόδειξη ότι η αγορά είναι έτοιμη για κάτι διαφορετικό, αυθεντικό και ποιοτικά ανώτερο. Αν η ΒΙΚΟΣ COLA είναι η επιλογή του Ομίλου Σταθοκωστόπουλου, τότε μπορεί να είναι η επιλογή για όλη την αγορά.

Ο κ. Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, επικεφαλής του VS Hospitality Group – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου, ανέφερε:

«Στον Όμιλο Σταθοκωστόπουλου, επιλέγουμε συνεργάτες που μοιράζονται το ίδιο πάθος για ποιότητα. Η συνεργασία μας με τη ΒΙΚΟΣ COLA και το σύνολο των προϊόντων της εταιρείας αντανακλά τη φιλοσοφία μας για συνεχή αναβάθμιση και παροχή κορυφαίων επιλογών στους πελάτες μας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση με μακροπρόθεσμη προοπτική.»

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότηταΗπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.