Δημήτρης Μαραμής: «Είναι δύσκολος ο δρόμος της μουσικής, έχω δεχτεί απόρριψη και αμφισβήτηση»

Τον συνθέτη - πιανίστα Δημήτρη Μαραμή υποδέχτηκε η Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησαν μεταξύ άλλων και για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στην επαγγελματική του ζωή.

Μιλώντας για την όπερα ανέφερε: «Η ρίζα όλων είναι η αρχαία ελληνική τραγωδία και ο τρόπος που διαδόθηκε και αναγεννήθηκε όλο αυτό ήταν με την άλωση της Κωσταντινούπολης. Οι Βυζαντινοί Έλληνες πήγαν στην Ιταλία, δίδαξαν τα ελληνικά και από εκεί ξεκίνησε αυτό με την αρχαία ελληνική τραγωδία που για να προσπαθήσουν να παίξουν σωστά οι ιταλοί γεννησαν την όπερα».



Ο συνθέτης - πιανίστας μίλησε και για την σπουδαιότητα των μουσικών. «Σίγουρα είμαι μοναχικός καβαλάρης από την άποψη ότι πρέπει πρώτα εγώ να στηρίξω αυτό που κάνω, αυτό που πιστεύω να πείσω και να έχω μαζί μου συνοδοιπόρους. Είναι πάρα πολύ θετικό για μένα ότι η δουλειά μου πάντα κρίνεται από τους ίδιους τους μουσικούς, έχω πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους μουσικούς που παίζουν την μουσική που θέλω να παίξω και τραγουδιστές που θέλουν να τραγουδήσουν τις νότες. Αυτό ξέρετε είναι το πιο σημαντικό και δίνει μεγάλη δύναμη στο συνθέτη γιατί δεν είναι απλά ένα κοινό ακροατήριο, αυτοί επικοινωνούν το έργο.

Πολύ δύσκολος δρόμος, δε σας κρύβω ότι και απόρριψη έχω δεχτεί και αμφισβήτηση και φυσικά και στην απόγνωση μπορεί να έχω φτάσει. Ο Ερωτόκριτος ήταν ένα έργο που κάποια στιγμή έφτασε στην απόγνωση αλλά ακολουθώ αυτό που λέει ο Καζαντζάκης «όταν φτάσεις στο γκρεμό βγάζεις φτερά» εξομολογήθηκε.