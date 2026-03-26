String Demons: Από τα ρεμπέτικα… στο metal

Ένα βιολί, ένα τσέλο και άπειρη φαντασία. Αυτοί είναι οι String Demons, το μοναδικό στο είδος του ντουέτο εγχόρδων που δημιουργήθηκε το 2015 από τα αδέρφια Λυδία και Κωνσταντίνο Μπουντούνη. Μετά τη sold out συναυλία τους στο Μέγαρο για τη γιορτή των 10 χρόνων της μπάντας, οι String Demons έρχονται την Παρασκευή 3 Απριλίου στο Gazarte Roof Stage για ένα εκρηκτικό live!

Η νέα τους μουσική παράσταση με τίτλο «FantaΘia», είναι μια πρωτότυπη προσέγγιση σε ένα πολύχρωμο κολάζ ήχων που στηρίζεται στην ανάγκη της μπάντας να εξαντλήσει τις ηχητικές - ερμηνευτικές της δυνατότητες, με όπλο τα έγχορδα τους, τη φαντασία και το ένστικτο, σε συνδυασμό με τη θεατρική - εκρηκτική τους σκηνική παρουσία, με στιγμές χιούμορ καθώς και τη σαρωτική ρυθμική υποστήριξη από τον Μιχάλη Απαρτόγλου στο μπάσο και τον Δημήτρη Αντωναίο στα τύμπανα.

Και Iron Maiden και… Θεοδωράκης

Βάση της παράστασης είναι ένα μουσικό παλίμψηστο που ταξιδεύει αβίαστα από τις δικές τους πολυποίκιλες συνθέσεις σε ρεμπέτικα και metal, τον Άκη Πάνου, τους Iron Maiden, τον Θεοδωράκη και τη Lady Gaga, ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια ακόμα και σε trap τεχνοτροπίες. Ένα live που τον πρώτο λόγο έχει η «FantaΘia».

Η μουσική τους έχει στοιχεία από την ελληνική παράδοση, την κλασική μουσική, το heavy metal, την pop μέχρι και στοιχεία της rap και της trap σε μια ευφάνταστη προσέγγιση που δημιουργεί έναν πρωτοποριακό ήχο και ύφος. Μαζί τους στο μπάσο ο Μιχάλης Απαρτόγλου και στα τύμπανα ο Δημήτρης Αντωναίος.

Who is who

Οι String Demons έχουν δώσει συναυλίες σε όλα τα σημαντικά θέατρα της Ελλάδας καθώς και συναυλίες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έχουν συνθέσει και παίξει μουσική με μεγάλη επιτυχία και χαρακτηρίζονται από την εκρηκτική τους σκηνική παρουσία, σε θεατρικές παραστάσεις που έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως το «Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι» και το «Συρανό» του Ηλία Καρελλά, αλλά και το «Πάρτι της ζωής μου» με την Ελένη Ράντου. Έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους, με έναν απ’ αυτούς να έχει μπει στα charts με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.