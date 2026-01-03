Μέμος Μπεγνής - Αιμιλιανός Σταματάκης: «Δεν μπορούν πλέον να δημιουργηθούν είδωλα στη μουσική»

Ο Μέμος Μπεγνής και ο Αιμιλιανός Σταματάκης ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησαν με την Αθηναΐδα Νέγκα για το έργο “Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης” στην οποία πρωταγωνιστούν. «Στην παράσταση τραγουδάω με τη δική μου φωνή τα τραγούδια του Ξυλούρη. Το δικό μας στοίχημα ήταν να χρησιμοποιήσω εγώ τη δική μου φωνή, αλλά μπαίνοντας στη διαδικασία να δουλέψω το κρητικό παραδοσιακό στοιχείο. Το πώς θα ήταν η δική μου φωνή με την παράδοση της Κρήτης.

Ο Ξυλούρης είναι ένας άνθρωπος που αναδύθηκε μέσα από την παράδοση αυτής της χώρας που αντιπροσώπευε τόσο πολύ την ψυχή και τις ρίζες του, το τι είναι Ελλάδα και γι' αυτό μπόρεσε να παρασύρει μαζί του την ψυχή ενός ολόκληρου έθνους», σχολίασε ο Αιμιλιανός Σταματάκης.

Τον λόγο πήρε ο Μέμος Μπεγνής που σχολίασε την προσωπικότητα του Ξυλούρη. «Ήταν ένας άνθρωπος με συγκλονιστικό ένστικτο. Υπάρχουν στιγμές στην παράσταση που λέει ο Ξυλούρης: “μου δίνουν να τραγουδήσω Ρίτσο, Βάρναλη και δεν καταλαβαίνω τι λέω, αλλά πρέπει να μου το εξηγήσουν για να το καταλάβω”, δηλαδή του εξηγούσαν τι σημαίνει η ποίηση που τραγουδάει γιατί έχει τραγουδήσει μελοποιημένη ποίηση.

Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που μπορεί να μην ήταν ακαδημαϊκά μορφωμένος, αλλά ήταν μορφωμένος μέσα από τη ζωή. Ήταν απόλυτα καταρτισμένος μέσα από τη ζωή που έζησε και έχει ένα τέτοιο ένστικτο που αυτό που έβγαινε από μέσα του ήταν άρτιο. Ήταν άξιος θαυμασμού. Ήταν συγκινητικό και σε χτύπαγε κατευθείαν στην ψυχή σου. Και αυτό μόνο ένα ταλέντο σαν τον Ξυλούρη μπορούσε να το κάνει και είναι πάρα πολύ σπάνιο».

«Δεν υπάρχει μουσική πια

Οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν και στον μεγάλο κορεσμό που υπάρχει πια σε όλα τα πράγματα στην εποχή μας και είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν νέα είδωλα: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας κορεσμός στη μουσική, σε όλα. Πλέον δεν μπορούν να δημιουργηθούν αυτά τα είδωλα», σχολίασε ο Σταματάκης και ο Μπεγνής συμπλήρωσε: «Είναι ωραίο να κάνεις προσωπικότητες, γιατί υπάρχει ένα χάσμα γενεών, που τα παιδιά πια με τόσο social και internet και TikTok, δεν καταλαβαίνουν την ουσία. Ακούνε κάτι περίεργες μουσικές που δεν ακούγονται. Δεν υπάρχει μουσική πια. Τα έχουμε ζήσει όλα, τα έχουμε ακούσει όλα. Είναι όλα αυτά της εποχής εφήμερα, γρήγορα, βωμολοχίες».

Ο ρόλος του μάνατζερ

Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι να έχει ένας ηθοποιός μάνατζερ, ώστε εκείνος να διαχειρίζεται την άχαρη διαδικασία του να διαπραγματεύεσαι με τα οικονομικά σου. «Στο εξωτερικό δεν κάνεις τίποτα αν δεν έχεις μάνατζερ. Στην Ελλάδα δεν κάνεις τίποτα αν έχεις μάνατζερ! Έχω ακούσει παραγωγό να λέει “πήρε η τάδε, πολύ γνωστή ηθοποιός, και μου ’φερε μάνατζερ” και τελικά δεν την πήρε.

Δεν μπορεί να διαπραγματεύεται ο καλλιτέχνης τον εαυτό του. Δεν το έχει σπουδάσει αυτό. Δεν ξέρει από δημόσιες σχέσεις. Ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης, δεν είναι επιχειρηματίας. Εγώ λέω πάντα, “παιδιά, τι έχετε στο μυαλό σας για αυτή τη δουλειά, να δούμε αν είμαστε κοντά ή μακριά”. Όταν μου λένε πόσα θες, λέω “άμα σου πω ότι θέλω 10.000€ το επεισόδιο θα μου τα δώσεις;”.

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης πρόσθεσε με τη σειρά του: «Συμφέρει κάποιους ανθρώπους να γίνεται αυτό, ώστε να ελέγχουν το τι θα δίνουν. Θέλουν να αποφύγουν κάποιον άλλον να διαπραγματευτεί για τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης έρχεται σε δύσκολη θέση, γιατί η τέχνη πάντα έρχεται σε σύγκρουση με τον βιοπορισμό. Πρακτικά το προϊόν είναι ο εαυτός σου. Πώς γίνεται να διαφημίζεις το εγώ σου; Είναι ήδη προβληματικό. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα».