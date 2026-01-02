Μαρίνα Σταυράκη: «Οι άντρες σήμερα είναι άτολμοι, αλλά μου αρέσει που είμαι ελεύθερη»

Για τις ισορροπίες που διαταράχθηκαν στην οικογένειά τους μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Πατούλη, για την καθημερινότητά της, αλλά και για την ελευθερία της που λατρεύει, μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη, καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Ευγνωμονώ τον Θεό, γιατί είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση. Έχω εξισορροπήσει τις σχέσεις μου με ανθρώπους που αξιοποίησα, ίσως δεν τους είχα αντιληφθεί πιο πριν, έχω κάνει ειλικρινείς, αληθινές σχέσεις. Με γεμίζει το επαγγελματικό κομμάτι. Για κάποιο σύντροφο, για κάποιο έρωτα, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, αλλά ενδεχομένως το 2026... Όμως δεν είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση λείπει απ’ τη ζωή μου. Γιατί νιώθω πολύ καλά. Ζω, βιώνω μικρές στιγμές χαράς, καθημερινότητας, από ένα ωραίο φαγητό με φίλους, μέχρι και ένα ωραίο ταξίδι, που δεν τα είχα ζήσει αυτά» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν είναι εύκολο να με αντέξει και ο σύντροφος. Θέλω να πω ότι είναι και καρμικό, είναι και θέμα τύχης. Όταν παρέρχεται ο χρόνος και είσαι σε άλλη σχέση μόνιμη πολλά έτη πριν, έχεις άλλους στόχους, άλλη στοχοπροσήλωση. Αν είναι να έρθει κάτι, θα έρθει…

Οι άντρες σήμερα, θα το ξέρεις πολύ καλά, είναι περισσότερο άτολμοι. Μου αρέσει που είμαι ελεύθερη. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Ήμουν 35 χρόνια σε ένα γάμο. Οπότε τώρα κάνω πράγματα που δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω τότε. Δεν θα παντρευόμουν ξανά. Τώρα περιμένω να καμαρώσω τον γάμο του γιου μου. Σίγουρα η συντροφικότητα είναι κάτι το οποίο το θέλει κάθε άνθρωπος. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του».

Για την σχέση του γιου της με τον πατέρα του ανέφερε: «Μέσα από τις κρίσεις δοκιμαζόμαστε, όπως δοκιμάστηκε και ο γιος μου. Στην παρούσα φάση θέλω να δώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα ότι η ζωή προχωράει. Είμαι περήφανη για τον Αλέξανδρο, τον καμαρώνω, είμαι δίπλα του και θα είμαι δίπλα του».

Κρίσεις στις σχέσεις υπάρχουν. Όμως θεωρώ ότι ο χρόνος είναι θεράπων ιατρός. Σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία και στο σήμερα, ο στόχος μας είναι η οικογένεια να παραμένει πάντα οικογένεια και να είναι ενωμένη. Θεωρώ ότι στη ζωή μας ό,τι δίνουμε παίρνουμε. Δίνουμε αγάπη, παίρνουμε αγάπη. Άρα γιατί να έχουμε μιζέρια;».