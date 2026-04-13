Άννα Βίσση: «Αιγαίο» - Ακούστε το νέο της χιτ πριν κυκλοφορήσει

«Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο, μ’ άφησες σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο άφησες μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω»! Η Άννα Βίσση επιστρέφει με φόρα και στις 24 Απριλίου χαρίζει στους φαν της το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αιγαίο»!

Πρόκειται για μια δυναμική μπαλάντα, που βγάζει πόνο, σπαραγμό, χωρισμό, από αυτές που παίζει στα δάχτυλα η Βίσση και είμαστε σίγουροι πως το νέο τραγούδι της θα είναι το χιτ του φετινού καλοκαιριού και ένα από τα πολλά που θα κυκλοφορήσει από το νέο της εγχείρημα, τη Vission Music!

Η Βίσση μοιράστηκε στο Instagram ένα teaser από το νέο της κομμάτι και οι θαυμαστές της άρχισαν και πάλι να παραληρούν για την αγαπημένη τους σταρ που γίνεται talk of the town με κάθε της κίνηση!