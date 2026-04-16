Βίσση: 477 ευρώ το ακριβότερο εισιτήριο για την συναυλία... ενώ του John Legend στο Ηρώδειο στα 245 ευρώ

Και ενώ η Άννα Βίσση χαλαρώνει απολαμβάνοντας τις διακοπές της στις εξωτικές παραλίες των νησιών Μπόρα Μπόρα, οι αμέτρητοι θαυμαστές της ανυπομονούν να ξεκινήσει σήμερα - Πέμπτη 16 Απριλίου - στις 12 το μεσημέρι η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία - υπερπαραγωγή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στο ΟΑΚΑ.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αγοράς και διαμορφώνονται ανάλογα με την ζώνη και την κατηγορία θέσης.

Στην κατηγορία των όρθιων οι τιμές ξεκινούν από 31,8 ευρώ για τη silver standing arena και φθάνουν στα 63,6 ευρώ για την platinum standing arena.

Στις θέσεις καθήμενων, τα εισιτήρια ξεκινούν από 21,2 ευρώ και οι πιο προνομιακές θέσεις φθάνουν στα 318 ευρώ.

Για όσους θέλουν να ζήσουν μια ολοκληρωμένη VIP εμπειρία - όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα - υπάρχει το πακέτο diamond ultimate experience με welcome drink κατά την άφιξη, finger food, open bar από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ με κατανάλωση δύο ποτά ανά άτομο και η τιμή ανέρχεται στα 477 ευρώ.

Σαφώς και οι τιμές των εισιτηρίων είναι από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί για καλλιτέχνη στην Ελλάδα και αντανακλούν το τεράστιο κόστος της παραγωγής. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν ακόμα και σταρ παγκόσμιας φήμης όπως ο John Legend που θα εμφανισθεί στο Ηρώδειο στις 30 Ιουνίου 2026 και το ακριβότερο εισιτήριο είναι 245 ευρώ.