Κυκλοφόρησε ολόκληρο το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση - Τι σημαίνουν οι στίχοι

Τέλος η αγωνία για τους χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση καθώς την Παρασκευή 24 Απριλίου κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες μουσικής το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αιγαίο» το οποίο έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές των ακροατών.

Το κομμάτι, που είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media πριν ακόμη δοθεί ολοκληρωμένο στο κοινό από το σύντομο teaser, ήταν αρκετό για να δημιουργήσει προσμονή και να το κάνει viral, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δυναμική της ερμηνεύτριας.

Από τα πρώτα κιόλας ακούσματα, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονο προσωπικό αποτύπωμα, τόσο ερμηνευτικά όσο και στιχουργικά.

Τι σημαίνουν οι στίχοι

Οι στίχοι του «Αιγαίο» δεν περιορίζονται σε μια απλή ιστορία έρωτα ή χωρισμού. Αντίθετα, αποτυπώνουν μια βαθύτερη εσωτερική κατάσταση, όπου η απώλεια και η απόσταση αποκτούν σχεδόν συμβολική διάσταση.

Από τη μία πλευρά, η Άννα Βίσση περνάει το μήνυμα της ανάμνησης, της εγγύτητας και του πάθους, και από την άλλη τονίζει την απόσταση που αφήνει πίσω της ένα αίσθημα κενού.

Παράλληλα, περιγράφει την εσωτερική πάλη μετά από μια έντονη σχέση που έχει τελειώσει απότομα. Η αίσθηση που κυριαρχεί δεν είναι μόνο η θλίψη, αλλά και μια μορφή αποπροσανατολισμού, σαν ο χρόνος να έχει σταματήσει. Η απουσία του άλλου προσώπου παρουσιάζεται σχεδόν σωματικά, σαν μια παρουσία που λείπει αλλά εξακολουθεί να «βαραίνει» τον χώρο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του τραγουδιού είναι ότι δεν επιλέγει τη γραμμική αφήγηση. Αντίθετα, λειτουργεί περισσότερο σαν συναισθηματική αποτύπωση στιγμών και εικόνων, κάτι που ενισχύει την αίσθηση εσωτερικού μονολόγου. Έτσι, ο ακροατής δεν ακούει απλώς μια ιστορία, αλλά μπαίνει μέσα στη συναισθηματική κατάσταση που περιγράφεται.

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική ένταση της Άννας Βίσση, το τραγούδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος και δείχνει πως έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει για ακόμη μια φορά στη φετινή μουσική σεζόν.



Ολόκληροι οι στίχοι

Του Δεκέμβρη 9

Μαχαιριά στην καρδιά

Του χειμώνα

Χτύπημα κάτω από την μέση

Μου 'πες χρόνια πολλά

Φεύγω να ’σαι καλά

Και από τότε

Είμαι στην ίδια την θέση

Με το βλέμμα ακίνητο

Να κοιτάω το κενό

Με το σώμα ασάλευτο

Να νομίζω ότι ζω

Να νομίζω ότι ζω

Πήρες τον άνεμο

Πήρες τα κύματα

Απ' το Αιγαίο

Μ' άφησες σε ένα δωμάτιο νεκρή

Να αναπνέω

Πήρες τον άνεμο

Πήρες τα κύματα

Απ’ το Αιγαίο

Μ' άφησες μόνο δυο μάτια στεγνά

Για να κλαίω

Στόμα δίχως μιλιά

Μια καρδιά που χτυπά

Μηχανικά

Κάθε εννιά του μηνός

Δώδεκα ακριβώς

Κάτι στέλνεις

Πάντα κάτι για να ματώσω

Μια ευχή τυπική

Θεέ μου πόσο φθηνή

Πες αλήθεια

Θέλεις να με κάνεις να νιώσω

Μα ούτε νιώθω, ούτε ματώνω

Έχω φύγει καιρό

Από λάθος μόνο μοιάζει ότι είμαι εδώ

Δεν είμαι εδώ

Το παράθυρο δεν κλείνει

Πάγωσε η αδρεναλίνη

Όλα μια ηρεμία τρομαχτική

Ξαφνικά τι ειρωνεία

Σαν μυρωδιά από αμμωνία

Με ξεχνάει η ευχή σου η τυπική

Πήρες τον άνεμο

Πήρες τα κύματα

Απ' το Αιγαίο

Μ' άφησες σε ένα δωμάτιο νεκρή

Να αναπνέω

Πήρες τον άνεμο

Πήρες τα κύματα

Απ' το Αιγαίο

Μ' άφησες μόνο δυο μάτια στεγνά

Για να κλαίω

Στόμα δίχως μιλιά

Μια καρδιά που χτυπά

Μηχανικά