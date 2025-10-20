Πόσο καλά ξέρεις τον David Byrne;

To Release Athens ξεκίνησε την προετοιμασία για το καλοκαίρι του 2026, αποφασισμένο να μας στείλει για υπογλώσσια: Nick Cave & The Bad Seeds (24/6), Gorillaz (25/6) και David Byrne (21/6). Κάθε περίπτωση αξίζει το δικό της αφιέρωμα, αλλά επιλέξαμε να κάνουμε αυτό quiz για αυτόν που θεωρούμε επιδραστικότερο καλλιτέχνη γενικά.

Ο David Byrne είναι αναντίρρητα μία από τις πιο σημαντικότερες φυσιογνωμίες της σύγχρονης μουσικής και τέχνης. Από τους Talking Heads της δεκαετίας του ’70, όπου συνδύασε το punk με το art rock και τη new wave, μέχρι τα πολυμεσικά του πρότζεκτ, ο Byrne ανέτρεψε κάθε καθιερωμένο μουσικό και εικαστικό κανόνα.

Με τα άλμπουμ Remain in Light και Speaking in Tongues εισήγαγε αφρικανικούς ρυθμούς, τεχνολογικούς πειραματισμούς και μια νέα αισθητική στη ροκ.

Παράλληλα, μέσα από τα δισκογραφικά του εγχειρήματα, άνοιξε δρόμους για τη world music, προωθώντας ήχους από τη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Το ενδιαφέρον του για τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και την αρχιτεκτονική μετατρέπει τη μουσική του σε πολυδιάστατη εμπειρία.

Από το Stop Making Sense μέχρι το American Utopia, ο Byrne αποδεικνύει πως η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα πειραματική, προσιτή και βαθιά ανθρωποκεντρική. Για αυτό διαλέξαμε 8 δυσκολούτσικες προς πολύ δύσκολες ερωτήσεις για να τεστάρεις τις γνώσεις σου πριν κλείσεις εισιτήριο.

Θα περάσεις ή θα μείνεις ανεξεταστέος;

Κάνε το quiz!

